Умер заболевший СОVID-19 мэр Ялты Иван Имгрунт
Мэр Ялты Иван Имгрунт умер на 60-м году жизни. В конце сентября он попал в больницу с пневмонией. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении политика.
«Да, он скончался. У него был COVID-19», — приводит агентство слова собеседника.
В администрации подтвердили смерть градоначальника, но не назвали ее причину. Имгрунт стал мэром Ялты в прошлом году, в ходе очередной сессии городского совета. По образованию он юрист. Одно время работал в органах прокуратуры. С 2000 по 2017 год Имгрунт занимал пост главы муниципального образования Белореченский район в Краснодарском крае. С 2019 года он стал вице-мэром Ялты.
Более подробной информации о смерти крымского градоначальника пока нет.