Умер заболевший СОVID-19 мэр Ялты Иван Имгрунт

«Да, он скончался. У него был COVID-19», — приводит агентство слова собеседника.

В администрации подтвердили смерть градоначальника, но не назвали ее причину. Имгрунт стал мэром Ялты в прошлом году, в ходе очередной сессии городского совета. По образованию он юрист. Одно время работал в органах прокуратуры. С 2000 по 2017 год Имгрунт занимал пост главы муниципального образования Белореченский район в Краснодарском крае. С 2019 года он стал вице-мэром Ялты.

Более подробной информации о смерти крымского градоначальника пока нет.