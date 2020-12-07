Длинные выходные на Новый год опять предлагают убрать. Но есть причины, почему они нужны

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал длинные новогодние праздники. Член нижней палаты парламента считает, что в России уже нет нужды давать людям такие долгие выходные, ведь они не используют их с умом. Но чем меньше отдыха, тем больше стресса, а это влияет на многие аспекты жизни россиян.

«Пьяная декада»

Врач-эпидемиолог, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил «360» свою позицию, отметив, что длинные новогодние праздники — приобретение 90-х годов, когда у государства не было денег на выплаты зарплат. По этой причине, считает Онищенко, россиянам дали длинные праздники — с 1 января по 14-е.

Если посмотрим 11–12 января после встречи Нового года, что у нас будет по отчетам скорой помощи, — за голову схватимся. Ни один ковид столько не наносит ущерба, сколько наносит эта пьяная декада нашему здоровью Геннадий Онищенко.

Речь не только об отравлениях из-за передозировки алкоголем или суррогатами, но и разных травм, полученных во время праздничного досуга. Например, неудачный запуск фейерверков, конфликты в пьяном угаре и так далее.

По мнению депутата, 31 декабря и 1 января нужно сделать выходными днями, а со второго числа уже отправлять людей на работу.

У длинных новогодних праздников всегда были сторонники и противники. «360» пообщался со специалистами, чтобы понять, почему выходные все-таки нужны россиянам.

Лучшее время для отдыха

Психолог Евгений Фомин по просьбе «360» объяснил, что отсутствие отдыха влечет за собой перегрузку нервной системы. Даже если человек любит свою работу, все равно есть некоторые моменты, приносящие негативные эмоции: тяжелые партнеры, конфликты с коллегами, обязанности, которые неприятно выполнять. Все это приводит к стрессу.

Стрессы обуславливают и физиологическое проявление: повышение адреналина, кортизола. Изменение физиологических параметров [при отдыхе]: тело начинает расслабляться, снижается уровень гормонов стресса, мимика меняется. Провести время в кругу семьи, друзей — это помогает человеку справиться с повседневными стрессами Евгений Фомин.

Источник фото: Pixabay

Человеку необходимо какое-то время, чтобы освободиться от стресса. Для этого законодательно положен не только месяц отдыха, но и промежуточные праздники. Фомин добавил, что новогодние праздники чуть затянуты — первые четыре-пять дней некоторые люди перегружают свой организм не стрессом, а пищей и выпивкой. Тем не менее длинные выходные все равно нужны.

Закон на стороне Нового года

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил «360», что еще 20 лет назад длинных новогодних праздников не было и люди меньше отдыхали. Однако потом эти выходные предложили, согласовали и закрепили в Трудовом кодексе. То есть это было взвешенное решение.

Учитывая, что праздники предложили, в Трудовом кодексе зафиксировали, это был процесс договоренностей и объединения работников и работодателей, чтобы соблюсти баланс интересов. Многие к этим праздникам уже привыкли, планируют заранее, берут билеты в начале года, чтобы билеты были дешевле Ярослав Нилов.

Споры о необходимости новогодних праздников длятся уже продолжительное время, имеют сторонников и противников. Сам Нилов поддерживает существование этих дней отдыха. Многие россияне уже привыкли к ним, ведь это время, чтобы побыть с семьей, заняться спортом, организовать другой приятный досуг. Конечно, еще роль играет, как именно человек проведет длинные праздники: можно пить, есть и вредить своему здоровью, а можно, наоборот, вести здоровый образ жизни и в том числе сократить затраты на продукты.

«Кто-то считает, что длинные выходные — это хорошо: побыть с семьей, позаниматься спортом, побыть на даче, погулять в лесу, покататься на лыжах. Кто-то считает, что это стимулирует потребление алкоголя и еды. Могут быть разные мнения, я сторонник длинных выходных», — сказал Нилов.

По словам Нилова, говорить об изменениях в длительности новогодних праздников неактуально, потому что пока законодательно этот вопрос не стоит. Для него важнее утвердить проект, делающий 31 декабря выходным днем вместо одной субботы. Это в том числе повысит производительность труда.