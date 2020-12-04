Некоторые регионы отдали 31 декабря под выходной. Но в этом году он не нужен

Несколько регионов России объявили 31 декабря 2020 года выходным днем. Такой опыт применяли в 2019 году, причем в список входили другие субъекты страны. Если каждый год разные регионы делают день перед Новым годом нерабочим, почему бы не сделать его таким законодательно? На это есть веская причина.

«Праздничные» регионы

Нерабочим днем 31 декабря решили сделать Орловская, Владимирская, Белгородская, Курская области, Ставрополье, Крым и Республика Татарстан.

Татарстан

В Татарстане выходной 31-го числа сделали вместо субботы, 26 декабря. Это распространяется на государственных служащих. Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал неисполнительным госорганам и руководству органов местного самоуправления сделать то же самое — перенести рабочий день с 31 декабря на один из выходных дней в этом месяце.

Крым

В Крыму для госслужащих 31 декабря будет выходным днем, а 26 декабря — рабочим. Правило распространяется не только на работников государственных учреждений, но и на сотрудников всех подведомственных организаций.

«Новый год — семейный праздник, а в этом году с учетом эпидобстановки особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных», — написал глава Крыма Сергей Аксенов.

Ставропольский край

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров освободил от работы 31 декабря всех жителей региона, то есть не только государственных служащих. Он провел голосование среди населения.

Другие области

Орловская, Владимирская, Курская и Белгородская области тоже сделали 31 декабря выходным днем, а 26 декабря — рабочим. Свободное от работы время распространяется только на государственных служащих.

В Орловской области чуть другая ситуация: праздник организовали только для женщин-госслужащих, сказал глава региона Андрей Клычков. В 2019 году в области сделали то же самое.

На прошлой неделе депутаты Госдумы отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря для всех россиян. Документ внесли еще в ноябре прошлого года, но нижняя палата его не поддержала.

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев обратился к главам российских регионов с предложением сделать 31 декабря выходным. По его словам, 85% опрошенных в социологических исследованиях поддерживают идею праздничного дня 31 декабря.

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Опыт 2019 года

В 2019-м регионы тоже делали 31 декабря выходным. В списке были Томская, Амурская, Мурманская, Псковская и Кировская области, Крым, Севастополь, Карачаево-Черкесия, Республика Татарстан.

Чукотский автономный округ, Карелия, Ингушетия и Якутия, Магаданская, Калининградская и Волгоградская области, Приморский край тоже перенесли выходные на 31-е число (с 28 декабря).

Губернаторы Белгородской, Брянской, Воронежской и Пензенской областей, а также главы Бурятии, Удмуртии, Кабардино-Балкарии и Ненецкого автономного округа подписали указы и распоряжения о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря 2019 года.

В прошлом году 41 субъект России сделал 31 декабря выходным днем.

Последствия рабочего Нового года

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за выходной день 31 декабря. Ведь каждый год регионы на свое усмотрение делают этот день праздничным, что приводит к «календарной вакханалии». Если законодательно закрепить 31-е число как праздник, перенеся рабочее время на одну из декабрьских суббот, проблем не будет.

Мы предупреждали, что в стране начнется очередная календарная вакханалия, по типу как было в прошлом году. Это мы и сейчас наблюдаем <…>. То, что мы видим, закономерно, ожидаемо. А виною всему нерасторопность правительства и слабая позиция Госдумы, хотя все это (выходной 31 декабря — прим. ред.) можно было сделать еще в прошлом году, а сделали только на будущий год Ярослав Нилов.

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Нилов добавил, что на следующей неделе ЛДПР внесет на рассмотрение нижней палаты еще один законопроект, который должен исключить «календарную вакханалию»

Собеседник «360» объяснил, почему регионы делают выходные дни только для государственных служащих. Дело в том, что полномочия властей ограничиваются только сферой, связанной с госструктурами. В 2019-м у прокуратуры возникли претензии к региональным властям из-за этого, так как определение праздничных дней — дело не муниципальных, а федеральных властей.

По мнению Нилова, если бы 31 декабря было праздничным днем, никаких проблем не возникало. Наоборот, сейчас, когда люди работают 31-го, у них сокращенный день, они уже в предвкушении праздника, не исключены экономические потери.

Новый год под стать пандемии

Председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе с «360» сказала, что 31 декабря 2020 года — особенный день из-за пандемии. По мнению специалиста, 31-го числа должен быть выходной, чтобы люди успевали сделать свои предновогодние дела. В то же время у страны есть фиксированное число дней работы и отдыха, которые сбалансированы с учетом потребностей государства.

Если большинство регионов используют этот инструмент, правильно было бы объявить это в целом по РФ. Обычно это делает либо президент, либо правительство. 31 декабря — это день, когда семья готовится к встрече Нового года, в этом году он особенный, потому что все должны находиться дома Наталья Починок.

С другой стороны, так как многие компании работают удаленно, нет необходимости делать 31 декабря выходным — нет повода тратить время на дорогу, плюс некоторые работодатели сокращают трудовой день. Кроме того, не будет масштабных гуляний и мероприятий из-за пандемии.

Причины, почему 31 декабря до сих пор не является праздничным днем, есть. У страны существует определенное количество праздников, включенных в график труда и отдыха, они согласованы и учитывают интересы сотрудников и работодателей. Чтобы сделать 31-е праздником, нужно забрать один выходной. Если просто подарить населению свободные 24 часа, то потребуется компенсация расходов работодателей и страны в целом.