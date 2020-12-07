«Ковид не наносит столько ущерба»: Онищенко объяснил призыв отказаться от «пьяной декады» на Новый год

Россиянам следует отказаться от новогодних каникул, так как употребление алкоголя в этот период сильно бьет по здоровью. Кроме того, раньше в стране вообще не было таких продолжительных выходных. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Если мы посмотрим 11 и 12 января, что будет по отчетам скорой помощи, то схватимся за голову. Ни один ковид не наносит столько ущерба, сколько наносит эта пьяная декада нашему здоровью», — пояснил Онищенко «360».

Он добавил, что в России праздник длится всего один день, а все остальное к нему не относится.

«Это благоприобретение 90-х годов. Но тогда у нас было хоть оправдание — мы не могли людям зарплату платить и давали им вот эти каникулы с 1 по 14 января до так называемого Старого Нового года. <…> А сейчас то это зачем?» — задался вопросом депутат.

По словам Онищенко, 31 декабря в России необходимо сделать нерабочим днем на законодательном уровне. Отдыхать после встречи Нового года нужно 1 января, а на следующий день все должны выходить на работу.

«Это было всегда. А все это началось после развала Советского Союза и теперь закрепилось в непонятно что. Это не отпуск, не каникулы, каникулы только у детей бывают, а у взрослых бывают отпуска, отпуска без содержания, больничные листы и так далее», — подчеркнул депутат.

Ранее Онищенко предложил отметить длинные новогодние выходные. Он пояснил, что эти дни становятся тяжелым временем для скорой помощи, так как население массово травится алкоголем.