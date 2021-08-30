Диалог с талибами* неизбежен. От этого они не перестают быть терористами

Пока многие местные жители пытаются выехать из Афганистана, чтобы избежать власти талибов*, некоторые государства хотят наладить с новым руководством диалог. Другие наотрез отказываются сотрудничать с боевиками. Прагматичный подход в такой ситуации выглядит наиболее правильным.

Зачем России диалог с талибами*

Россия готова сотрудничать с переходным правительством в Афганистане. Оно будет сформировано при участии официальных властей и «Талибана»*. Об этом сообщили в посольстве РФ в Кабуле.

«Да, [РФ] готова сотрудничать с переходным правительством. <…> Москва пока не признает талибов* в качестве законных властей Афганистана — всему свое время», — заявил представитель министерства «РИА Новости» пару недель назад.

Затем директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что Россия активно налаживает отношения с новыми властями Афганистана. Ведь хорошие связи должны быть с любым правительством. После этого появились новости, что Италия будет сотрудничать с Россией для преодоления кризиса в Афганистане.

При этом «Талибан»* продолжает оставаться в России запрещенной террористической организацией и любое упоминание о ней без указания этой информации может привести к ответственности, в том числе уголовной. Об этом в разговоре с «360» напомнил директор Центра Европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ, руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин.

Получается, что в самом Афганистане наша страна действительно готова в какой-то степени взаимодействовать с руководством, с будущим правительством для того, чтобы решать какие-то проблемы. Получается палка о двух концах. С одной стороны, мы понимаем, что имеем дело с террористическим режимом. С другой — мы готовы с этим террористическим режимом решать какие-то проблемы и вопросы Николай Топорнин.

Однако диалог с боевиками России сейчас необходим, уверен собеседник «360». Во-первых, в Афганистане есть люди с двойными паспортами, с гражданством РФ. И их нужно как-то защищать. Во-вторых, есть внешние границы ОДКБ и ЕврАзЭС, которые соединяют Узбекистан, Таджикистан, Туркмению с Афганистаном. Это значит, что есть проблемы пограничного характера: может вырасти наркотрафик, в Россию могут попасть представители различных террористических группировок — все это надо контролировать.

«Пока наше руководство, похоже, считает, что с „Талибаном“* можно договориться о чем-то, что талибы* эти договоренности будут выполнять. Раз с ними можно договариваться, значит, с ними нужно взаимодействовать», — отметил Топорнин.

Позиция ЕС и США не поможет улучшить ситуацию в Афганистане

При этом с талибами* ведут диалог многие другие страны. Например, крупнейшие монархии Ближнего Востока, да и, по сути, все страны, чьи посольства находятся на территории Афганистана. Об этом в разговоре с «360» напомнил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Что касается той же Италии, некоторых других стран ЕС, у них меньше возможностей повлиять на ситуацию в Афганистане. Они находятся далеко. Не все из них активно участвовали, даже когда была развернута работа НАТО в Афганистане, отметил Топорнин.

«Мы видим — США продемонстрировали, что у них отношение будет однозначное — достаточно жесткое. Они нанесли точечный удар с дрона, уничтожив якобы какого-то там террориста. Джо Байден отдал распоряжение наносить такие удары без предупреждения. Американцы пока не собираются с талибами* ни о чем договариваться. США все-таки главная страна НАТО. Наверное, она будет все-таки побуждать и своих союзников к общему стратегическому подходу», — отметил собеседник.

По его словам, такой подход не приведет к серьезным подвижкам в самом Афганистане. Между тем на первом плане сейчас должно быть наблюдение за соблюдением прав человека, чтобы эти права защищались должным образом.

«Звучит, наверное, немножко наивно, когда мы говорим о „Талибане“*, — какие там права человека! Но хоть как-то. Очевидно, что надо как-то взаимодействовать с „Талибаном“* из прагматических соображений. В то же время должна быть какая-то принципиальная оценка действий талибов*. Происходят совершенно вопиющие нарушения прав человека, с которыми ни одна цивилизованная страна мириться не должна. Иллюзий, что вдруг это движение переродится и обретет человеческое лицо, быть не должно ни у кого», — заключил Топорнин.

* «Талибан» — организация признана террористической и запрещена на территории России.