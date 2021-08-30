Представитель президента России в Афганистане рассказал о налаживании контактов с талибами*

Россия начала налаживать связи с захватившими власть в Афганистане боевиками «Талибана»*. Нормальные отношения нужно поддерживать с любым руководством страны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Мы уже налаживаем [контакты с талибами*], в Кабуле работает довольно активно наше посольство. Такие связи у нас налажены давно, и мы будем их налаживать. Нам нужно поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане», — отметил Кабулов.

Спецпредставитель президента не исключил, что Соединенные Штаты продолжат наносить авиаудары по Афганистану, и выразил надежду, что оставленное американцами в республике оружие не будут использовать для новой гражданской войны. По словам Кабулова, Россия готова принимать участие в обсуждении социально-экономического восстановления южноазиатской страны.

Боевики «Талибана»* захватили власть в Афганистане две недели назад. Сотни людей пытаются сбежать из страны, из-за чего в международном аэропорту Кабула все эти дни царит хаос. Накануне там прогремело несколько взрывов, во время которых погибли более 100 афганцев и 13 военных США.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.