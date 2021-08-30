Al Jazeera: число жертв удара американцев по Кабулу выросло до 12

Число погибших в результате ракетного удара, который американские военные нанесли по афганской столице, выросло до 12. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее телеканал CNN сообщил о девяти погибших, шесть из которых — дети. Центральное командование США заявило, что проведет расследование сообщений о жертвах среди мирного населения.

США нанесли удар по машине террориста в Кабуле 26 августа. Атака беспилотника последовала после взрывов, прогремевших в аэропорту столицы Афганистана. Тогда погибли мирные жители и американские военнослужащие. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.