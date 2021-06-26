Диабетики в группе риска по ковиду из-за двойного удара по организму. Прививка убережет от осложнений и спасет жизнь

Пациенты с диабетом в случае с ковидом оказываются в первой группе риска. Болезнь может давать опасные осложнения, а риск тяжелой формы существенно выше, чем у людей без такого диагноза. И прививка — единственный способ спасти жизнь и обезопасить себя от осложнений.

Вакцинация — лучший и единственный способ профилактики коронавирусной инфекции во всем мире. В России, в отличие от многих других стран, получить прививку можно абсолютно бесплатно в любой поликлинике. Врачи постоянно подчеркивают, что прежде всего вакцина необходима россиянам из групп риска — к таким относятся и больные сахарным диабетом.

Сравнить риски

Врач-эндокринолог Алексей Калиничев рассказал «360», что больные диабетом люди очень разные, их невозможно назвать однородной группой людей. В первую очередь, по мнению врача, диабетики различаются в зависимости от типа заболевания.

Носители диабета первого типа, то есть инсулинозависимые, обычно являются людьми с нормальным весом, зачастую придерживаются здорового образа жизни. Пациенты с диабетом второго типа, по опыту Калиничева, чаще имеют осложнения в виде ожирения, а сам диабет оказывается приобретенным из-за неправильного питания, отсутствия занятий спортом и пренебрежения к здоровью.

«В диабете важно, сколько он у человека существует, потому что диабет страшен осложнениями, которые возникают через 10-20 лет: осложнения на почки, глаза, сосуды и так далее», — добавил врач.

Калиничев убежден, что сегодня для непривитых больных диабетом риски заболеть в тяжелой форме и получить серьезные осложнения в разы выше любых потенциальных рисков от вакцинации. Согласен с этим и главный эндокринолог Московской области, заведующий кафедрой клинической эндокринологии ФУВ МОНИКИ Александр Древаль.

«Больной сахарным диабетом — это по большому счету здоровый человек, у которого не работает поджелудочная железа, которая вырабатывает инсулин. И на этот процесс повлиять ни в ту, ни в другую сторону практически невозможно», — подчеркнул он.

При этом никаких специфических особенностей переносимости вакцины от коронавируса у пациентов с сахарным диабетом нет.

Поэтому будет у тебя прививка или не будет — нет разницы, если ты не заболеешь. А если заболеешь, будет очень плохо Александр Древаль.

Как уже писал «360», Министерство здравоохранения рекомендовало диабетикам прививаться «Спутником V» или же «Спутником Лайт», а ревакцинацию проводить через полгода.

Игры со смертью

Главный внештатный специалист, эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Дедов уверен, что диабетики должны прививаться от коронавируса в первую очередь, потому что именно для них могут быть тяжелейшие последствия болезни.

«Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов как мелких, так и крупных. Ковид бьет по тем же сосудам, получается двойной удар», — отметил он.

Александр Древаль добавил, что диабет занимает второе место в тройке болезней, на фоне которых люди чаще всего умирают от ковида, уступая только легочным патологиям.

Сахарный диабет относится к группе риска смерти от ковида. Более того, резко ухудшается состояние углеводного обмена, повышается сахар. Даже у тех людей, у которых не было сахарного диабета, он может развиваться на фоне ковида Александр Древаль.

Врач подчеркнул, что опасность есть еще и в том, как лечатся тяжелые формы коронавирусной инфекции: при них зачастую назначают препарат дексаметазон — гормон, который может вызывать сахарный диабет и в целом ухудшить состояние обмена веществ. При назначении этого лекарства, уверен Древаль, крайне сложно управлять сахарным диабетом.