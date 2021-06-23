Ежедневно появляются сообщения о большом количестве россиян, зараженных коронавирусом. Открываются новые отделения, врачи начинают уходить из обычной практики опять в «красные зоны», ситуация становится напряженной, рассказал пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков в интервью «360». По его словам, вакцинация — это метод профилактики заболеваемости. Ведь многие тяжелые заболевания победили именно благодаря вакцинам.

Вакцинация — это как раз и есть метод профилактики заболеваемости. И как мы знаем, многие тяжелые заболевания, такие как корь <…>, или полиомиелит — мы их почти победили, их нет этих заболеваний благодаря вакцинации Алексей Никишенков Пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Никишенков также объяснил, что, прежде чем выпустить какой-либо лекарственный препарат, он все-равно проходит разные стадии испытаний, чтобы доказать безопасность и эффективность.

Мы как головное учреждение Московской области тоже участвуем в испытании одной из вакцин. Я могу сказать, что каких-то серьезных, нежелательных явлений мы не наблюдали Алексей Никишенков Пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Пульмонолог подтвердил, что действительно вакцинация не дает 100% гарантии в том, что человек не заразится в будущем, но он также отметил, что после вакцинации этот риск сокращается и болезнь, если заражение все-таки произошло, протекает менее тяжело.

Вирус — это последовательность нуклеотидов, их тысяча, и его мутация — это когда в процессе рождения новой вирусной частицы в этом строении меняется последовательность. В этом случае Никишенков сравнил действие вакцины на вирус с автомобилем, у которого есть много частей: если у машины заменить одни колеса на другие, то в целом ничего не изменится и автомобиль так и останется автомобилем. Поэтому вакцина от коронавируса действенна и при образовании новых штаммов.

Люди с хроническими заболеваниями, тем более какими-то ревматологическими, аутоиммунными, в первую очередь должны обратиться к своему специалисту по этим направлениям заболеваний, потому что «есть некоторые нюансы», отметил Никишенков.

Поскольку вирус действует на легкие и приводит к дыхательной недостаточности, то в группе риска находятся люди, которые уже имеют хронические дыхательные проблемы, которые уже привели к дыхательной недостаточности. Также в группу риска входят люди, которые долгое время курят, болеют бронхиальной астмой, различными бронхо-легочными заболеваниями. Что касается тяжести заболевания, то это совокупность лишнего веса, сахарного диабета и пожилого возраста.

Вот эта тройная совокупность — это самая тяжелая категория болеющих. Им нужно идти прививаться в первую очередь. Защититься. Чтобы ни в коем случае не допустить заражения Алексей Никишенков Пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

После прививки нормой считается, когда до недели у человека возникает гриппоподобный синдром. Не нормально возникновение генерализованной сыпи по всему телу, объяснил пульмонолог. По его словам, самое страшное здесь — это аллергическая реакция. Это может быть отек, когда у человека отекает губа, шея. В этом случае нужно экстренно обращаться к специалистам. Также надо обратиться за медицинской помощью при резком и сильном падении давления: например, было 130/70, а стало 80/50. Это тоже может быть признаком аллергической, анафилактической реакции.

Сам Никишенков вместе с супругой уже сделали себе прививку.