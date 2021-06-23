Людям с диабетом рекомендовали вакцинироваться «Спутником Лайт» и «Спутником V»

Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» рекомендованы для вакцинации пациентов с диабетом. Об этом говорится в сообщении на странице портала стопкоронавирус.рф в Telegram.

«„Спутник Лайт“, как и „Спутник V“, рекомендован для вакцинации граждан с диабетом. По мнению главного эндокринолога Минздрава России академика Ивана Дедова, сахарный диабет является прямым показанием для вакцинации», — сказано в ответе Минздрава РФ, который процитировал стопкоронавирус.рф.

Представители министерства добавили, что ревакцинацию в условиях подъема заболеваемости СОVID-19 рекомендовано делать раз в шесть месяцев. В ведомстве заметили, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, но ни одна вакцина в мире не гарантирует 100% защиту от коронавируса.

«Отдельно отметим, что число заболевших среди прошедших вакцинацию крайне незначительно», — подчеркнули в Минздраве.

Новый всплеск заболеваемости ковидом в России зафиксировали в июне. В нескольких регионах объявили об обязательной вакцинации. Как показали результаты опроса ВЦИОМ, почти половина россиян высказалась за вакцинацию. Об этом написала «Газета.ru».