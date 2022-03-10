Минобороны назвало срежиссированной провокацией сведения об «авиаударе» по роддому Мариуполя

В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация не выполняла никаких задач по поражению наземных целей в районе Мариуполя. Здание больницы, по которому якобы нанесли авиаудар, нацбатальон «Азов»* переоборудовал в опорный пункт.

Лечебные учреждения Мариуполя, в том числе больница № 3, перестали работать еще в конце февраля. Националисты, подчеркнули в министерстве, разогнали весь персонал и пациентов. Здание они заняли из-за его выгодного тактического расположения к центру города.

«Об этом массово сообщают жители города», — заявили в Минобороны.

Фотографии территории больницы, отметили в ведомстве, свидетельствуют о двух постановочных взрывах рядом с больницей — подземного и небольшой мощности, который был направлен в корпус строения.

«Якобы имевший место „авиаудар“ — полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории», — сказали в министерстве.

Постановку, пояснили в Минобороны, делали для того, чтобы ввести в заблуждение непрофессиональную аудиторию Европы и США. Для экспертов она очевидна.

*Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.