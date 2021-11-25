Все детские дома в Московской области закрылись в этом году. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Об этом он заявил на торжественной церемонии, посвященной Дню матери. «360» ведет прямую трансляцию.

Глава региона напомнил, что в 2013 году в Московской области работало 44 детских дома. Там были заботливые воспитатели и педагоги. Но заменить родителей они все равно не могли.

«Мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в этом, 2021 году все наши детские дома закрыты. Это стало возможно благодаря тому, что приемные семьи пригласили в свои дома детишек. И так же дарят им любовь, внимание, заботу», — сказал Воробьев во время церемонии награждения лучших мам региона.

В этом году около 1,4 тысячи детей-сирот передали в новые семьи. Об этом в начале ноября рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в регионе существует специальная программа для жителей, которые готовы взять к себе приемного ребенка. Для этого работают специальные школы, где усыновителей консультируют психологи, юристы и педагоги.

Всего в Московской области насчитывается более 23 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Более 15 тысяч из них сейчас живут в замещающих семьях. Остальных усыновили жители.