Депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов задержан правоохранителями во Владивостоке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Депутат [Артем] Самсонов задержан, проводится проверка», — рассказал источник агентства.

В свою очередь депутат Владимир Самсонов рассказал РИА «Новости», что получил несколько сообщений от Самсонова. Он заявил, что его задержали, проводится обыск.

Также первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в Законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев сообщил, что находится в квартире Самсонова, где идут обыски.

«Я на месте. Документы никакие не предъявляли. Подъехал адвокат. Жену [Самсонова] в квартиру не пустили, забрали его самого. Зашли внутрь люди с нашивками СОБР. Статус его непонятен. Правоохранители не комментируют», — отметил Долгачев.

По его мнению, все ситуация может быть связана с сообщением женщины, писавшей в адрес Долгачева, о якобы развратных действиях со стороны Самсонова. Телеканал РЕН ТВ передал, что задержание и обыски могут быть связаны с расследованием дела о педофилии.

Официальных комментариев пока нет.

Артем Самсонов родился в 1974 году во Владивостоке. С января 2009 года — член партии КПРФ, он является секретарем владивостокского отделения КПРФ. В 2011 году стал депутатом Законодательного собрания Приморского края.