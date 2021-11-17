Депутат Самсонов объявил голодовку после подозрений в развращении мальчика

Депутат КПРФ Артем Самсонов, которого задержали по подозрению в развращении ребенка, объявил голодовку. Такое решение он принял из-за несогласия с действиями следствия, как рассказала его адвокат Наталья Касилова. Об этом сообщил портал Vl.ru.

После того как Самсонову предъявили обвинение, у него якобы подскочило давление. Депутат пожаловался на плохое самочувствие, и к зданию СК прибыли медработники.

Политика задержали на выезде из Владивостока. По данным следствия, он показал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера» и объяснил принцип его действия. По всей видимости, речь идет о секс-игрушке. Сообщается, что все произошло на одной из баз отдыха.

В отношении депутата возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Если вину Самсонова докажут, ему будет грозить от 12 до 20 лет тюремного заключения.