День памяти жертв взятия Казани при Иване IV появился в Татарстане. Это грозит конфликтами с русскими?

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана утвердило День памяти героев татарского народа, в том числе павших при взятии Казани Иваном Грозным. Среди народа отношение к такому решению неоднозначное. Однако историки уверены, что к конфликтам с русскими это не приведет.

День памяти, или Хэтер коне, теперь 13-й день мусульманского месяца Шавваль. Об этом заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

«Сегодня 13-й день месяца Шавваль. В этот день в 959 году нашей эры Казанское ханство было захвачено войсками Ивана Грозного. Этой дате было посвящено сегодняшнее заседание совета старейшин правления. Учитывая, что Казанское ханство было мусульманским государством и что события 1552 года совпали со священным месяцем Рамадан, старейшины предложили ежегодно проводить День памяти по исламскому календарю. То есть каждый год в 13-й день месяца Шавваль», — написал он в своем аккаунте Instagram.

Самигуллин подчеркнул, что в истории Татарстана были мученики после 1552 года. Они также отдали свои жизни.

«Их тоже важно упомянуть. Поэтому предлагаю посвятить им День памяти всех героев татарского народа», — отметил муфтий.

Никаких межнациональных конфликтов

При этом мусульманские старейшины отметили «недопустимость политических спекуляций на теме взятия Казани Иваном Грозным, которые чреваты межнациональными конфликтами».

Айрат хазрат Аюпов — председатель совета аксакалов — отметил, что «Россия является Родиной для многих коренных народов, которые плечом к плечу общими усилиями много раз отстаивали единую Отчизну, испокон веков развивались на территории нашей страны, формировали многоликий общероссийский менталитет».

Как воспринимают взятие Казани Иваном Грозным в Татарстане

На сегодня в Татарстане взятие Казани Иваном Грозным воспринимают нейтрально по сравнению с 90-ми годами. Об этом «360» рассказал исламовед, историк, доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и международных отношений КФУ Азат Ахунов.

«Вообще, празднование этой даты началось в начале 90-х годов, после обретения Татарстаном суверенитета. Важное, но не официальное мероприятие, которое собирало тысячи людей, целые колонны собирались, шествия, с флагами, с молитвами. Все это происходило в центре города, на центральных улицах города. Это было большое событие, но на протяжении пяти или семи лет. Постепенно все это стало стихать», — пояснил собеседник.

Он добавил, что в последние годы эту дату действительно отмечают каждый год — неофициально. Происходит это 15 октября.

«Граждане Татарстана, желающие помянуть, вспомнить это событие, они собираются. Но в последнее время это происходит в малозначительных местах: скверах и так далее», — отметил Ахунов.

Он даже подчеркнул, что у тех, кто собирается в этот день, могут даже возникать проблемы с правоохранителями. Собеседник напомнил, что утвердившая День памяти героев татарского народа организация ДУМ — общественная. Она может объявлять праздничными датами для себя фактически любые дни.

«То есть это необязательное решение, оно даже не распространяется на мусульман Татарстана. Это решение сугубо внутреннее», — пояснил Ахунов.

Он подчеркнул, что ДУМ выбрал дату Дня памяти в соответствии с мусульманским календарем, то есть отмечание каждый раз может выпадать на разные числа. Это вызвало возмущение у многих жителей Татарстана, которые решили, что это способ властей отойти от 15 октября — даты, в которую уже много лет чтят память погибших. Зачастую именно тогда звучало много политических мотивов.

На отношения с русскими это никак не повлияет

Что же касается отношения к русским, утверждение Дня памяти героев татарского народа никак на него не повлияет. В этом уверен Ахунов.

К конфликтам с русскими это не приводило и не приведет. Это стереотипный взгляд на Татарстан. <…> Между татарами и русскими никогда не было проблем. Сама Казань — очень космополитический город. <…> Конфликтов никогда не было. В начале 90-х годов недопонимания были, но это никогда не выливалось в столкновения Азат Ахунов исламовед, историк.

Взятие Казани

Войска Ивана Грозного взяли столицу Казанского ханства осенью 1552 года в результате третьего казанского похода. Это был сложный процесс. Об этом «360» рассказал директор Института международных отношений Казанского Федерального университета, историк Рамиль Хайрутдинов.

«Этот процесс связан с историей государства на протяжении не одного столетия. Днем штурма Казани слияние двух больших государств никак не ограничивалось и не определялось. Это был закономерный итог развития. Речь идет о формировании российской государственности», — пояснил собеседник.

Он отметил, что именно поэтому отношение к взятию Казани у историков уже традиционное — как к части истории огромного пространства на территории Евразии. Хайрутдинов убежден, что в День памяти татары вспоминают своих предков и те события. «Только и всего», — заключил собеседник.