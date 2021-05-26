День памяти павших при взятии Казани Иваном Грозным утвердили в Татарстане

Совет аксакалов Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана утвердил День памяти погибших при взятии Казани русским царем Иваном IV. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ДУМ.

«Сегодня 13-й день месяца шавваль — трагическая дата в истории татарского народа. В этот день в 959 году по хиджре (мусульманскому календарю — прим. ред.) войска под предводительством царя Ивана IV (Грозного) после продолжительной осады штурмом взяли Казань. Падение столицы стало фактическим концом существования Казанского ханства», — приводит издание текст сообщения пресс-службы.

Старейшины отметили, что спекулировать на теме взятия Казани Иваном Грозным нельзя, так как это может привести к межнациональным конфликтам.

«Россия является Родиной для многих коренных народов, которые плечом к плечу общими усилиями много раз отстаивали единую Отчизну, испокон веков развивались на территории нашей страны, формировали многоликий общероссийский менталитет», — отметил председатель совета аксакалов Айрат хазрат Аюпов. Он отметил, что в то же время татары должны чтить память павших при взятии Казани и знать историю своего народа.

Войска Ивана Грозного штурмом взяли Казань в 1552 году во время третьего похода на Казанское ханство.