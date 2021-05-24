На новых купюрах предложили изобразить символы Приволжья и Урала

В ходе первого этапа проекта «Новые банкноты» россияне предложили разместить на купюрах нижегородский собор Александра Невского и казанскую мечеть Кул-Шариф, Жигулевский пивоваренный завод и «городок чекистов», ледяные пещеры и природные парки Приволжского и Уральского федеральных округов.

По данным газеты «Известия», эти и другие символы России могут появиться на обновленных купюрах в тысячи и пять тысяч рублей.

Главную джума-мечеть Республики Татарстан и Казани Кул-Шариф предложили разместить на тысячной купюре. На банкноте этого номинала может появиться уральская Кунгурская ледяная пещера из заповедника союзного значения.

На новой пятитысячной купюре некоторые участники конкурса предложили изобразить так называемый «городок чекистов». Это комплекс зданий в стиле конструктивизма 1929-1936 годов, признанный памятником федерального значения. Банкноту может украсить также скульптура мамонтов из «Археопарка» в Ханты-Манскийске.

Ранее сообщалось, на купюрах номиналом в 100 рублей появятся крупные цифры, надписи и рельефные метки. Дизайн останется прежним, но немного изменится оттенок изображения.