Российский ветеринар застрял в Иране вместе с дельфином. Он уехал забирать афалину для транспортировки в Крым и не смог вернуться из-за коронавируса. Бросать животное он отказывается — без него дельфин просто умрет.

Дельфины вне закона

Краснокнижного дельфина по кличке Кася незаконно выловили в Керченском проливе в 2011 году. Сначала афалина выступала на украинских шоу, в 2016 году ее вместе с еще одним дельфином переправили в Иран. Но второй дельфин умер осенью 2019 года из-за патологии сердца.

«Касю в этом дельфинарии ждет смерть, как и того дельфина, с которым она прилетела в Иран. Она осталась сейчас одна. Это социальные животные, они не могут жить поодиночке, особенно в дельфинарии. Она стрессует и может погибнуть», — рассказала «360» общественный инспектор по охране окружающей среды, эколог Софья Беляева.

Касю наблюдает российский ветеринар Иван Зацепилов. Он работал с Касей еще в 2011 году, а полгода назад приехал в Иран по приглашению владельца животного для научно-практической работы в дельфинарии. Сейчас, как объяснила Софья Беляева, хозяин Каси понял, что сделка была совершена незаконной (у дельфина даже не было чипа), и готов отдать ее.

Иранец готов отдать ее безвозмездно, только если она будет передана в заповедник и будет выпущена по мере возможности Софья Беляева.

Дельфина готова принять Карадагская научная станция имени Т. И. Вяземского в Крыму. Там сейчас строят бассейн для реабилитации дельфинов. Вот только перевезти афалину без чипа легально нельзя. Да и вообще перевозка обойдется в 60–100 тысяч долларов.

Закрытый Иран

Из-за распространения коронавируса ситуация накалилась еще сильнее. Иван Зацепилов по сути является застрявшим россиянином, которому должны помочь вернуться обратно. Но ветеринар не собирается уезжать из Тегерана без дельфина.

«Живет он в Тегеране, у него все в порядке, дельфина наблюдает. Он мог улететь в Россию крайним рейсом „Аэрофлота“ 30 марта, но принял решение остаться. На данный момент вывозных рейсов из Ирана не запланировано», — сообщил «360» пресс-атташе российского посольства в Иране Андрей Ганенко.

Так получилось, что сейчас Иран не могут покинуть уже не только дельфин, но человек. Иван Зацепилов обратился за помощью в МИД России, МЧС и российское посольство, сообщил он газете «Ветеринария и жизнь».

Софья Беляева надеется, что МЧС или Минобороны отправит за дельфином специальный борт.

Я очень надеюсь, что Кася выдержит, потому что столько усилий, столько денежных средств. Но главное, чтобы у нас запустился природоохранный процесс Софья Беляева.

Экологи добавляют, что на воле Кася сможет оказаться нескоро. После того как она содержалась в дельфинарии, ей понадобится длительный процесс восстановления.