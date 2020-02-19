Около сотни дельфинов оказываются выброшенными на берег в Крыму каждый год
Ученые Карадагской научной станции рассказали, что каждый год фиксируется около сотни дельфинов, которые оказываются на берегу Крымского полуострова. Об этом сообщила онлайн-газета «Новый Севастополь».
Последние три года ученые пользуются системой регистрации сообщений об этом с помощью интернета и мобильной связи.
Старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Александр Агафонов рассказал, что нет каких-то конкретных регионов, где подобные происшествия случаются чаще всего.
Ученые попросили местных жителей и гостей Крыма сообщать о находках дельфинов на берегу — независимо от того, живые они или мертвые. В любом случае информация об этом очень важна.