Около сотни дельфинов оказываются выброшенными на берег в Крыму каждый год

Последние три года ученые пользуются системой регистрации сообщений об этом с помощью интернета и мобильной связи.

Старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Александр Агафонов рассказал, что нет каких-то конкретных регионов, где подобные происшествия случаются чаще всего.

Ученые попросили местных жителей и гостей Крыма сообщать о находках дельфинов на берегу — независимо от того, живые они или мертвые. В любом случае информация об этом очень важна.