Дефолт в США разрушит мировую экономику. Вслед за долларом рухнет и рубль

Весь мир говорит о возможном дефолте в США. В июне 2021 года американский госдолг вырос до 28,5 триллиона долларов. Джо Байден уже заявил, что не может гарантировать, что правительство не объявит дефолт. Тем временем от американской экономики зависит почти весь мир. В случае краха США кризис грозит целому ряду стран, в том числе и России.

Откуда взялись разговоры о дефолте в США?

Правительство США лишилось возможности занимать деньги на долговом рынке 1 августа. Это произошло через два года после того, как заморозили потолок госдолга. Конгресс должен был согласовать поднятие лимита госдолга до 1 октября, чтобы избежать дефолта. Однако республиканцы в сенате заблокировали предложение. После этого глава США Джо Байден объявил, что не может гарантировать, что дефолта не будет.

Конгресс должен одобрить повышение лимита долга до 18 октября. В противном случае у Вашингтона, скорее всего, попросту закончатся ресурсы на предотвращение дефолта. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, отметили в Associated Press.

Дефолт же станет катастрофой для экономики, которая пытается восстановиться после пандемии. Спад будет сопоставим со временем финансового кризиса: реальный ВВП упадет почти на 4% от пика до минимума, почти шесть миллионов рабочих мест будут потеряны, а уровень безработицы вырастет примерно до 9%. Об этом в своем новом исследовании заявил ведущий экономист международного рейтингового агентства Moody’s Марк Занди. При этом пострадать могут не только США.

Дефолт в США — крах мировой экономики

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев отметил, что, если в США произойдет дефолт, остальной мир рухнет. Произойдет это по одной простой причине: начиная со времен Второй мировой войны США долго и упорно выстраивали систему зависимости всего мира от доллара и американской экономики.

Доллар является основной платежной системой в мире, напомнил экономист. На нем завязаны порядка 49% всех платежей. Также именно на доллар приходится основной объем мировой торговли. Это самая надежная валюта, а экономика США имеет самый высокий рейтинг.

Очень часто слышу от разных маргиналов: что-то там рухнет, а рубль останется. Нет. Такого не бывает. Если доллар рухнет, рубль рухнет еще сильнее Алексей Коренев.

По словам собеседника «360», если США «просядут» на 30%, значит, развивающиеся экономики уменьшатся на 50–60%. При дефолте ситуацию ухудшит и то, что основным заемщиком для США является Китай, а это вторая экономика в мире.

«Если американский долг падает, первым падает Китай. А на Китае у нас завязано все, куда ни ткни: телефон китайский, телевизор китайский, часы китайские. Надо понимать, что легко это не обойдется», — отметил Коренев.

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев добавил, что в случае дефолта в США наступит крах мировой экономики. Однако при этом именно Россия окажется в наиболее благоприятном положении.

«У нас это соприкосновение с американской экономикой не самое большое, не самое радикальное. Ну да, вложены у нас определенные средства в ценные бумаги США. Но не такое количество, что, если они обнулятся, будет крах. Но будет неприятно. Есть на руках у населения какие-то долларовые сбережения. <…> Для нас, конечно, это тоже все будет неприятно. Будут большие негативные последствия. Но говорить о национальной трагедии не приходится», — подчеркнул Беляев.

Он также напомнил, что в случае дефолта в США сильно пострадают и российские компании, у которых есть долларовые резервы. Именно ими многие организации ведут свою внешнеэкономическую деятельность.

Как можно обезопасить свои деньги

Тем, кто переживает за сохранность своих финансов, Беляев посоветовал обратить внимание на банковские вклады. Именно их он назвал самыми надежными вариантами.

«Доходность невысокая, но [за вклады] в пределах 1,4 миллиона рублей отвечает агентство по страхованию вкладов, а не банк. Если у вас есть эта сумма, вы можете смело класть ее в банк, рассчитывать на какой-то процент. Если у вас есть сумма больше, можно выбрать два или три банка», — пояснил Беляев.

Он напомнил про облигации федерального займа. Это гарантированные государством и специально предназначенные для частных инвесторов ценные бумаги. Это, по мнению Беляева, два самых надежных инструмента для инвестирования.

«Золото потом очень трудно реализовывать. Если вы золото в металлическом виде покупаете, то там есть и налог на добавочную стоимость, и потом его очень трудно реализовать. Вы же не золотом расплачиваетесь в магазине, его в деньги как-то превратить надо», — отметил Беляев.

Не в пользу золота как защитного актива высказался и Коренев. По его словам, нужно иметь в виду, если платежеспособность по миру падает, то и спрос на золото упадет.

Беляев, напомнил, что в банках есть металлические счета, которые привязаны по курсу к металлу. Это фактически приобретение золота, но без необходимости покупки или продажи самого металла. А вот рассчитывать на криптовалюту Беляев не посоветовал бы.

«Ее курс скачет вверх и вниз, как мартовский заяц. Но самое главное — вход на рынок очень простой: вошли и купили. За биткоин вы пока, кроме как в Сальвадоре, ничего купить не можете. Для того чтобы что-то купить, вам нужно биткоин опять превратить в нормальные деньги, за которые можете приобрести товары и услуги. А вот это намного сложнее», — пояснил Беляев.

Оба собеседника «360» отметили, что дефолт в США маловероятен. Американская экономика, как бы это парадоксально ни казалось, пока в состоянии справиться.