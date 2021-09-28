Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта

Президент США Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и руководителем демократов в сенате Чаком Шумером, как избежать дефолта, возможного в конце рабочей недели. Об этом сообщил Белый дом.

«Они обсудили работу демократов над тем, чтобы избежать нарушения платежеспособности США перед лицом республиканской обструкции и безответственности», — привело РИА «Новости» фрагмент из заявления Белого дома.

Также обсуждалось продвижение масштабных социальных и инфраструктурных законопроектов.

В середине сентября группа сенаторов-демократов призвала президента США Джо Байдена сократить расходы на ядерное оружие. Они отметили усилия главы Белого дома по снижению вероятности ядерной войны и зависимости США от ядерного оружия. В направленном президенту письме они обращают внимание на то, что проект бюджета на следующие 10 лет сохраняет или увеличивает расходы на каждую программу ядерного оружия, предложенную администрацией экс-президента Дональда Трампа.