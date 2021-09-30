Экономист Шабанов усомнился в том, что США ждет большой экономический кризис

Американские власти в последние годы активно поддерживают экономику страны. Поэтому ее краха, который предсказывают ежегодно, скорее всего, не будет. Такое мнение в разговоре с «360» высказал независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«Непонятно, сбудется ли прогноз. Американской экономике давно предвещают крах. Здесь главный вопрос не то, сколько она стоит, а то, как она стоит и поддерживается ли властями США. Последние годы экономика США активно поддерживается властями, вливаются деньги, напечатанные или ненапечатанные — вопрос другой. Дефолта, краха они не допускают», — заявил он.

Шабанов отметил, что если все-таки кризис случится, то всю мировую экономику ждут очень большие проблемы.

«Потому что все экономические цепочки так или иначе завязаны на Америку, завязаны на доллар, в том числе как на резервную мировую валюту», — пояснил эксперт.

Странам надо смотреть, есть у них запасы своих экономик, чтобы они помогли в тяжелые времена. Если таких резервов нет, то экономический кризис в США больно ударит по государству.

При этом, по его словам, США предсказывают крупные экономические кризисы каждый год, поэтому финансовые рынки никак особо на это не реагируют.

Ранее британский инвестор Джереми Грэнтэм предсказал Соединенным Штатам новый экономический кризис, который превзойдет даже Великую депрессию. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу CNBC, выдержки из которого привел сайт MarketWatch.