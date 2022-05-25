Минфин США отказался продлить генеральную лицензию на обслуживание внешнего долга России. Так американская сторона пытается спровоцировать дефолт. Однако бояться этого не стоит, уверены специалисты. Дело в том, что он будет лишь техническим и на жизни россиян не скажется никак. Более того, такая ситуация может лишь укрепить рубль, в то время как американские компании потеряют невыплаченные РФ деньги.

Отказ продлить лицензию

Минфин США не стал продлевать генеральную лицензию 9С. Она перестала действовать 25 мая, в 7 утра по Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Министерства по контролю над иностранными активами (OFAC). Лицензия позволяла РФ обслуживать свой внешний долг. По данным Вlооmbеrg, решение OFAC может привести к первому за столетие дефолту по внешним долгам России.

«Отказ продлевать лицензию может стать последней каплей в долговой саге России после почти трехмесячной спецоперации на Украине. До сих пор РФ удавалось проводить все платежи кредиторам, преодолевая путаницу санкций, которые перекрыли некоторые пути оплаты», — отметило издание.

Теперь же, по версии иностранных СМИ, у российских властей могут возникнуть проблемы с переводом денег иностранным инвесторам через зарубежные банки в долларах США. Американским банкам и гражданам будет запрещено получать выплаты по российским бондам, отметило OFAC.

Лондонский менеджер и глава отдела суверенных исследований в FIM Partners Мэтью Фогель рассказал Вlооmbеrg, что теперь Россия останется «должником, который, казалось бы, отчаянно пытается произвести платежи, но ему не разрешено это делать».

«Это интересно», — заявил Фогель.

У России в апреле уже возникали проблемы с обслуживанием долга. Тогда Минфин был готов расплатиться в рублях по нескольким выпускам еврооблигаций, но в итоге провел платеж в валюте до истечения грейс-периода. Сделать это помогли внутренние долларовые резервы. При этом Банк России лишился доступа к половине международных резервов из-за санкций. По данным Минфина, РФ не может распоряжаться примерно 300 миллиардами долларов при общем объеме активов в 640 миллиардов.

Возможность дефолта

Россия не допускала дефолта по внешним долгам со времен Революции 1917 года. Несмотря на то, что США активно пытаются привести к этому, у страны все же есть шанс избежать невыполнения договора займа, написали в Bloomberg. Дело в том, что большинство держателей облигаций РФ находятся в Европе. Достаточного количества инвесторов для объявления дефолта может попросту не набраться. Обычно порог составляет 25% от общего числа держателей долга.

Тем временем уже 27 мая России необходимо выплатить порядка 100 миллионов долларов. Руководство страны предполагало ввод санкций и начало перечислять финансы еще на прошлой неделе. В этом году РФ должна перевести около миллиарда долларов. Валютной наличности для этого у страны достаточно — благодаря поступлениям от продажи газа, нефти и других природных ресурсов.

Источник фото: РИА «Новости»

Пути обхода

Ситуация, при которой платежеспособный кредитор должен уговаривать взять у него деньги, выглядит довольно забавной. Об этом «360» заявил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

«Не хотят — не надо. Ради бога. Суть в том, что нам не дадут платить только в пользу американских резидентов США. Мы можем погашать, если найдем способ это сделать. Но платеж должен быть проведен, наверное, не в долларах, а в альтернативных валютах. <…> По-моему, погашение допускается не только в долларах, но и в евро, и в фунтах. Насколько знаю, ЕС не накладывает каких-то ограничений <…> Надо извратиться, открыть транзитный счет в Дубае и в евро или фунтах заплатить. Есть какие-то азиатские держатели», — пояснил Голубовский.

Он подтвердил, что американские агентства засчитают это как дефолт, что даст юридическое право требовать погашения всех российских долгов и возбуждать судебные иски. В случае, если их удовлетворят, это даст право попытаться найти какую-то собственность РФ, которую можно арестовать. Ее нет, уверен аналитик.

Почему не стоит бояться дефолта

Голубовский подчеркнул, что возможный технический дефолт не имеет ничего общего с тем, что было 1998 году. Тогда был дефолт по внутреннему долгу. Рухнула пирамида внутренних займов. Теперь же ситуация иная.

«У нас будет частичный дефолт по внешнему долгу, в результате чего, наоборот, часть валюты останется в стране. Вообще, это факт в пользу укрепления рубля. <…> Это чисто политическая акция американского правительства. <…> Разумности в их действиях чем дальше, тем меньше. Вообще, вся идея с заморозкой активов России идиотская, потому что стране она не навредила по большому счету», — пояснил аналитик.

По его словам, российская экономика переживет в этом году спад на семь процентов. Это шок, вполне сопоставимый с 2014 годом. По факту оказалось, что это не страшнее первой волны санкций. Тем временем репутация валютной системы в глазах китайцев, арабов подорвана так, что все, что США строили на протяжении 100 лет, находится под большим сомнением.

Это будет иметь серьезные долгосрочные последствия. Ну чудят они дальше — пусть чудят. На жизнь обычного россиянина это не повлияет никак Дмитрий Голубовский.

С этим согласен и финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, технический дефолт никак не коснется россиян.

«Это выплаты нашего долга по отношению к держателям наших ценных бумаг — тем, кто должен получать бонусы по нашей задолженности. Это не наша проблема. Объявление дефолта, которое хотят сделать американцы <…> Технический дефолт означает, что у нас средства на погашение долга есть, но какие-то препятствия мешают это сделать. Например, загруженность этих средств, другие долговые обязательства, которые не позволяют быстро эти деньги извлечь и направить на платеж», — объяснил Беляев.

Источник фото: РИА «Новости»

Он подчеркнул, что дефолт — страшное для россиян слово, но на самом деле сегодня оно ничего не означает. Это говорит лишь, что РФ не сможет заимствовать на иностранных рынках дополнительные суммы, потому что рейтинг страны упадет.

«Но в данных условиях никому и в голову не придет расширять наше заимствование на Западе, уж не говоря, что при всей проблемности, даже если очень уж будет надо, можно будет обратиться к восточным рынкам, правда, они сложные для работы. Но теоретически можно работать и с ними, тем более что меняются времена, отношения, условия. То есть ничего страшного здесь нет», — отметил Беляев.

Пиратство и грабежи со стороны США

Единственное, что американцы действительно могут использовать против России, — на основании этого дефолта обратить внимание на заблокированные ими же резервы и из них уже начать осуществлять платежи, пояснил Беляев.

«Это уже пиратство, если не сказать бандитизм. Это полное попирание международных правовых норм. Это полная дискредитация Америки как справедливого игрока, каким она себя считает, на мировой экономической арене и тем более на мировом финансовом рынке», — пояснил он.

Подобные вещи применялись к Венесуэле и Афганистану. Но в случае с Россией для США будут уже другие последствия. Американцы наверняка это понимают и не захотят идти на такой шаг.

У нас тоже может быть адекватный ответ. И уже США будут в сложном положении Михаил Беляев.

По его словам, получатели долга — держатели бумаг таких влиятельных американских структур, как пенсионные фонды, корпорации и так далее. Они заинтересованы в получении этих денег.

«Думаю, они найдут рычаги воздействия на собственное правительство. Думаю, скоро мы увидим решение, потому что эти действия для США существенно более негативные, чем для России», — заключил Беляев.