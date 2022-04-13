США грозит дефолт

Президент США Джо Байден обвинил Россию в высокой инфляции американской экономики в марте. В таких условиях Штаты могут потерять возможность обслуживать свой внешний долг и объявить и дефолте. Об этом сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Инфляция в США очень высокая, это не только из-за роста цен на энергоносители. Все это началось еще два года назад, когда напечатали очень много денег для борьбы с пандемией коронавируса. У них валюта резервная и они думали, что инфляции не будет, но нельзя вечно играть печатным станком.

Понятно, что надо кого-то обвинить, лучше всего — нас, это беспроигрышный вариант. Скорее всего, все это приведет к тому, что Дональд Трамп вернется в Белый дом. Есть еще момент: федеральная резервная система обязана бороться с инфляцией. Неважно, почему инфляция началась, она обязана с ней бороться и повышать ставку.

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Долги США

У них 30 триллионов долга, не очень понятно, как при росте ставок они будут его обслуживать. Можно говорить о дефолте в итоге, в какой-то форме. На самом деле они, скорее всего, объявят реструктуризацию хорошим парням, а плохим парням, вроде Китая, у которого больше триллиона долгов, будет заморозка.

Люди должны привыкать, время мутное. Тот золотой век, который был до кризиса 2008 года, наверное, в Америку больше не вернется в обозримом будущем. В глобальной экономике будут вспоминать то время, потому что в то время Россия тоже неплохо жила.