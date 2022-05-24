Запад играет с Россией в дефолт

Западные страны могут объявить, что в России произошел дефолт. Однако на самом деле это не так. В принципе, сейчас слово «дефолт» некорректно применять относительно ситуации в РФ. Такое мнение в разговоре с «360» высказал экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

Далее — его прямая речь.

Реален ли вариант отказа от выплат по госдолгу? Будет ли это значить, что Россия признает дефолт?

Конечно, не будет, потому что международное право у нас прекратило свое существование практически. Те санкции, которые мешают нам выплачивать наш внешний долг, они нелегитимны и не определяются никакими законами. Такого законодательства просто не существует. Это самодеятельность и грабеж. Поэтому ответные действия, которые мешают получить иностранным кредиторам от нас те деньги, которые им положены по тем договорам, которые у нас заключены с ними, — вообще абсолютно адекватная реакция.

Во-вторых, будет это дефолтом или не будет это дефолтом, в нынешних обстоятельствах это никакого значения не имеет. Потому что дефолт — это невозможность страны снимать за границей деньги на какие-либо свои цели — суверенные или частные. У нас вообще сейчас такой возможности и необходимости нет, потому что иностранные организации или частные лица, которые раньше покупали облигации наши или каким-то другим путем отдавали нашим организациям, банкам или государству долг, они и так этого не делают и непонятно, когда будут делать, будут ли делать вообще и понадобится ли это в обозримом будущем.

Поэтому слово «дефолт» — это такая фикция, в которую играют западные контрагенты, а на самом деле — наши финансовые враги. Они ведут против нас войну, в том числе и финансовыми способами. На это не стоит обращать внимание. Они могут заявить что Россия объявила дефолт уже сейчас

Что будет с российской экономикой при отказе выплачивать внешний долг

Ничего не случится. У нас инфляция зависит от баланса и товарной массы и рублевой массы на рынке. Пока у нас рублевая масса не увеличивается, а она у нас и не увеличивается, товарная масса не сокращается.

В будущем, если наше правительство не справится с импортозамещением или каким-то образом не сможет закрыть все вопросы критического импорта, инфляция может ускориться, но пока она замедляется. Курс рубля вообще никаким способом не зависит от дефолта или способности принимать за рубежом, потому что валюты сейчас огромное количество, примерно в пять раз больше, чем мы тратим этой валюты на внешний импорт.

Инвестиции в Россию

Есть два вида людей, которых до 24 февраля называли инвесторами. Первое — это прямые инвестиции, которые приходили и строили предприятия на нашей территории.

Вторые так называемые инвесторы, а на самом деле спекулянты, которые покупали долги наших предприятий либо акции наших предприятий. То есть все те люди, которые собирались заработать на ценных бумагах, или на акциях, или на дивидендах, которые наши предприятия в том числе платили и иностранцам. Сбербанк половину практически — 44% — чистой прибыли отдавал иностранцам. И тот и другой тип инвестиций для нас сейчас невозможно пригласить или использовать.

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Тем инвесторам, которые собирались у нас строить предприятия, просто запрещено это делать, а остальные не могут ничего у нас купить в виде ценных бумаг или облигаций, потому что у нас запрещено движение валюты через границы

Могут ли через суд российские замороженные активы использовать для погашения госдолга?

Могут. Суды иностранные, правительства иностранные принимают решения, невзирая ни на какие законы, невзирая ни на какие соглашения, просто потому что им хочется нас ограбить. Поэтому мы действуем так, как диктует нам обстановка.

Ранее первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев выступил с предложением не выплачивать внешний долг недружественным странам до того момента, пока они не разморозят российские активы. Такая информация появилась в Telegram-канале телевидения Госдумы.