Датчики утечки газа могут спасти жизни. Какой выбрать для установки в квартире

Сразу несколько взрывов газа в многоквартирных жилых домах произошло с начала сентября в России. В причинах случившегося разбираются специалисты, но чаще всего взрывы происходят из-за того, что пламя гаснет, а газ продолжает поступать в квартиру. Не допустить случаев утечки помогут специальные датчики. Они дают сигнал и блокируют подачу.

Закон о датчиках

С предложением разработать законопроект об обязательной установке приборов, фиксирующих утечку газа в многоквартирных домах к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья пояснил, что вопрос безопасности жителей и случаи взрывов газа в жилых домах сегодня беспокоят всех. Он отметил, что правительство Московской области уже подготовило материалы, которые предусматривают введение мер, которые предотвратят подобные случаи.

«Успех состоит из двух слагаемых. Первое — навести порядок с сервисными компаниями. Сегодня их много, и не все они работают ответственно. И второе — это все-таки важность установки датчиков. Есть два вида датчиков. Первый — сигнальный. Второй — который перекрывает газ», — рассказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что на рынке представлены разные версии датчиков. Средняя цена первого типа приборов составляет 2−2,5 тысячи рублей. Второй дороже — восемь-девять тысяч.

Володин согласился с тем, что вопрос требует внимательного изучения. Он призвал не допускать того, чтобы организации, которые занимаются установкой и обслуживанием датчиков, взвинчивали цены за свою работу.

«Только начинаем обсуждать эти вопросы — все это сваливается на плечи наших граждан. Вот этого нам нельзя допускать», — сказал Володин.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин на брифинге по вопросу повышения безопасности обслуживания внутридомового газа и газового оборудования рассказал, что правительство региона предложило внести поправки в Жилищный кодекс России.

В проекте три пункта. Первый касается введения единой организации по обслуживанию газового оборудования для одного дома. Это позволит избежать случаев, когда в разных квартирах одного подъезда за правильную работу газового оборудования отвечают несколько организаций.

Второе предложение — вернуть плату за техническое обслуживание газового оборудования в строку платежки за содержание жилого помещения. Третье — ввести запрет на проживание в квартирах, не оборудованных системой по отслеживанию утечек газа, с 1 января 2023 года.

Газовая сигнализация

Датчики по утечке газа — это необходимые приборы во всех домах и квартирах, подключенных к системе газоснабжения. Об этом рассказал «360» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Это приборы, которые крепятся к газовым трубам. Они могут как работать автономно, так и подключаться к электрической розетке. В случае утечки датчик сообщит об этом владельцу квартиры звуковым сигналом, а второй прибор заблокирует подачу газа, чтобы не допустить утечки. Также есть системы, которые работают дистанционно. Такие в частных домах устанавливает «Мособлгаз», рассказал эксперт.

Константин Крохин отметил, что цена датчиков зависит от количества функций и возможностей. Но при выборе он посоветовал ориентироваться на российского производителя.

«Если приборы импортные, то в зимний период можно столкнуться с проблемами. Они не выдерживают климатических температур. Уже были случаи, когда в подмосковных поселках меняли европейские устройства, которые начали сбоить в период морозов», — рассказал Крохин.

По словам эксперта, при выборе аппаратов лучше брать те, которые решают основные задачи безопасности: подают сигнал об утечке и автоматически прекращают подачу газа в трубу.

Для их установки лучшего всего обратиться к организации, которая занимается газовыми сетями.

«Если брать город — это „Мосгаз“ и его подрядные специализированные структуры, если брать область — то это „Мособлгаз“. Я бы рекомендовал обращаться именно в эти известные и контролируемые государством организации. То есть не нужно в интернете искать каких-то специалистов, которых вы не знаете», — подчеркнул Константин Крохин.

Он отметил, что именно эти организации знают о состоянии сетей, осуществляют проверку приборов. В случае неисправности специалист все починит.

«Гарантийный срок, исправность датчиков или системы безопасности — за это отвечает поставщик. Тот, кто это установил. Обычные сроки газовой гарантии — это год-два, в зависимости от условий договора», — пояснил эксперт.

Константин Крохин напомнил, что сегодня датчики по утечке газа должны устанавливать только владельцы частных домов. Для жильцов квартир эта процедура добровольная. Но, по мнению эксперта, установка приборов должна стать обязательной для всех.

Крохин подчеркнул, что в Подмосковье не было ни одного случая, когда в коттеджном поселке происходили взрывы из-за утечек газа, потому что за наличием и исправностью приборов внимательно следит «Мособлгаз».

«То же самое нужно сделать в многоквартирных домах. Вопрос упирается только в деньги. То есть, кто будет оплачивать установку: государство или жители? У людей есть несознательность и финансовые сложности», — пояснил Крохин.