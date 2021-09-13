Воробьев призвал проработать установку датчиков утечки газа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал законодательно проработать установку датчиков утечки газа. Об этом глава региона сказал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Воробьев отметил, что сегодня всех беспокоит тема взрыва газа в многоквартирных домах. Правительство области подготовило меры, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.

«Еще одна тема, которая сегодня беспокоит, — это взрывы газа в многоквартирных домах. Мы тоже подготовили материал и соответствующие меры. Но ключевое — успех состоит из двух слагаемых. Первое — навести порядок с сервисными компаниями. Сегодня их много, и не все они работают ответственно. И второе — это все-таки важность установки датчиков. Есть два вида датчиков. Первый — который кричит. Сигнальный. Второй — который перекрывает газ», — сказал губернатор.

Глава региона рассказал, что подмосковные власти проанализировали цены на датчики. Первый вид стоит около 2-2,5 тысячи рублей, а второй дороже — восемь-девять тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это важный вопрос и его необходимо обсуждать. Однако важно не допустить, по его словам, переплаты со стороны жителей.

«Давайте однозначно обсуждать этот вопрос. Важно. Единственное — не допустите, чтобы кто-то играл на безопасности. Нам важно, чтобы те организации, которые будут завтра устанавливать датчики, а потом их эксплуатировать, не относили все свои хотелки на стоимость этих датчиков. Потому что, как правило, только начинаем обсуждать эти вопросы — все это сваливается на плечи наших граждан. Вот этого нам нельзя допускать», — сказал Володин.

Володин также напомнил, что в России сейчас действует президентская программа, позволяющая подвести газ к каждому дому. Однако организации, которые работают в этой сфере, начали повышать стоимость проектов.