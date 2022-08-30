Европе предрекли 250 миллионов заболевших СОVID-19. Что ждет Россию

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге спрогнозировал новую вспышку коронавируса в ЕС осенью. Однако, по мнению ученых, жителям России нечего опасаться. Если число заразившихся и вырастет, то они перенесут болезнь в легкой и среднетяжелой форме.

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала новую вспышку коронавируса осенью. Глава Европейского регионального бюро Ханс Клюге заявил, что в ближайшие недели число заболевших COVID-19 в странах Евросоюза достигнет 250 миллионов человек c начала пандемии.

«Мы добились больших успехов в борьбе с пандемией. Но вирус по-прежнему широко циркулирует, по-прежнему люди из-за него попадают в больницы, он все еще вызывает слишком много предотвратимых смертей», — отметил Клюге.

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С наступлением холодов, помимо коронавируса, начнется эпидемия сезонного гриппа. В ВОЗ посоветовали заострить внимание на профилактике COVID-19. Так, несмотря на масштабные кампании вакцинации, до сих пор не все сделали прививку. Ревакцинироваться тоже нужно — особенно тем, кто находится в группах риска: это пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, подчеркнул Клюге.

Ждать ли пика заболеваемости

Однако прогноз Клюге может не коснуться России. Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова академик РАН Виталий Зверев объяснил «360», что пиковых показателей заболеваемости в ближайшие дни в стране не будет.

Сейчас мы с Европой особо не общаемся. У нас будет своя ситуация. Но вирус не вызывает тяжелых форм заболевания и переносится легче, чем грипп. Возможно, будет подъем, но все это быстро пройдет Виталий Зверев.

Он напомнил, что сейчас в России выявляют не более 50 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки. Ученый не исключил, что эта цифра в будущем может достигнуть 70-80 тысяч. Но серьезных поводов для опасений нет, утверждает Зверев.

По мнению академика, локдаун в любом случае лучше не вводить. Израиль, к примеру, отказался от подобных ограничений: после продвижения вакцинации в стране начали пропагандировать достижение естественного коллективного иммунитета, то есть за счет переболевших.

Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России и главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства Елена Малинникова в комментарии для «360» отметила, что сегодня по миру распространяется штамм «дельтакрон». Вызванная им болезнь проходит в легкой и среднетяжелой форме.

По данным Министерства здравоохранения, большую часть среди госпитализированных с тяжелыми случаями заболевания составляют невакцинированные пациенты. Иммунитет может быть нестойкий, однако вакцина однозначно снижает риски развития тяжелых форм COVID-19 Елена Малинникова главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор.

В сезон ОРВИ, совмещенный с подъемом заболеваемости COVID-19, необходима специфическая профилактика в виде вакцинации. О неспецифической — то есть ношении масок и строгом соблюдении личной гигиены — тоже не стоит забывать, подытожила профессор.