Российские вакцины назвали эффективными против «дельтакрона»

Российские тест-системы успешно выявляют штамм коронавируса «дельтакрон», а вакцины не дают развиться тяжелой форме болезни при заражении. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

«Российские тест-системы прекрасно выявляют и „дельту“, и „омикрон“, и „дельтакрон“, потому что они пытаются определить наиболее консервативные участки вируса», — пояснил эксперт в комментарии РИА «Новости».

По его словам, российские вакцины предотвращают тяжелое течение ковида и в случае заражения «омикроном», и при «дельте», и при «дельтакроне».

Штамм «дельтакрон», как объяснил вирусолог, появился из-за того, что один человек заразился сразу «дельтой» и «омикроном». Для гриппа такие гибридные варианты очень типичная история, отметил он. Есть случаи у гепатита С

В России штамм «дельтакрон» впервые выявили в Петербурге. Роспотребнадзор подтвердил шесть случаев заболевания. Все заразившиеся перенесли болезнь в легкой форме.