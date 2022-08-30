ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса осенью

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что осенью возникнет резкий рост заболеваемости COVID-19. В ближайшие недели количество заразившихся коронавирусом за все время пандемии составит 250 миллионов человек, сообщил ТАСС.

«Мы добились больших успехов в борьбе с пандемией. Но вирус по-прежнему широко циркулирует, по-прежнему люди из-за него попадают в больницы, по-прежнему он вызывает слишком много предотвратимых смертей — около 3000 только за последнюю неделю, что составляет около трети от общего числа зарегистрированных в мире», — рассказал Клюге.

Он отметил, что вместе с похолоданием начнется всплеск заболеваемости, который может сочетаться с эпидемией сезонного гриппа. В организации посоветовали акцентировать внимание на профилактике коронавируса, а также на его выявлении на ранних стадиях.

Клюге добавил, что во многих странах активно идет вакцинация, но достаточно много людей еще не сделали прививку. Он напомнил о необходимости ревакцинации, особенно для тех, кто находится в группе риска: для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.