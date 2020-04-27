Мир захлестнула волна фейков о коронавирусе. Зачем люди это делают?

В США мужчина солгал о том, что у него коронавирус, и за это его арестовали. Это уже не первый случай коронавирусных фейков.

23-летний американец затеял социальный эксперимент. BBC сообщает, что 23-летний житель округа Тайлер, штат Техас, выложил в Facebook пост, в котором рассказал о своем «диагнозе» COVID-19, а также передал якобы слова врачей о том, что коронавирус «витает в воздухе». Друзьям он сразу сообщил, что это фейк, однако пост увидели сотни других обеспокоенных техасцев, которые тут же бросились звонить врачам и спрашивать, куда спрятаться от «воздушной угрозы».

Пранк окончательно вышел из-под контроля, когда за дело взялась полиция. Сначала окружной шериф потребовал удалить пост, однако к тому моменту он успел разлететься по социальным сетям. Уже находясь под следствием, молодой человек объяснил, что является исследователем масс-медиа и хотел таким образом показать, насколько легко доверяют люди непроверенной информации из интернета. Впрочем, полицейских такие доводы не убедили, и теперь техасцу предстоит выплатить штраф в тысячу долларов.

Похожая история недавно произошла в Казахстане: пользователь «Даму мед» — онлайн-сервиса для записи к врачу — указал ложную информацию о том, что у него симптомы коронавируса. Правоохранительным органам он потом объяснил, что хотел проверить, как работает система. Правда, о его наказании ничего не известно.

Зато доподлинно известно, что сейчас судят двух женщин из Казахстана, которые распространяли ложную информацию о коронавирусе по мессенджерам. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы.

А вот мужчина, который в шутку инсценировал самоубийство из-за коронавируса, ограничился только воспитательной беседой в отделении.

Меньше повезло жителю Узбекистана, которого посадили на 30 суток за то, что он написал в социальных сетях о смерти соседа от коронавируса. Справедливости ради, сосед его действительно умер. Но не от коронавируса, а от чрезмерного употребления алкоголя.

Вообще инциденты с фейками о коронавирусе регулярно происходят по всему миру. Поэтому власти многих стран вводят уголовную ответственность за распространение таких фейков. Например, в России за это грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до двух миллионов рублей.

Аналогичные законы существуют и в других странах. Правда, пока, несмотря на частые уголовные преследования, случаев, когда за фейки о коронавирусе давали бы реальные тюремные сроки, практически не зафиксировано. Но это объясняется тем, что задерживать из-за фейков начали относительно недавно, поэтому большинство судебных заседаний по таким делам еще не успели завершиться. Так что вполне возможно, в ближайшее время статистика изменится.

Так, например, ждет приговора житель Аргентины, который решил разослать по WhatsApp паническое аудиосообщение о тысячах жертв коронавируса, скрываемых властями. Ему придется ответить по статье о подстрекательстве к нарушению общественного спокойствия и беспорядкам.

То же самое произошло и с россиянкой в Черногории: в марте женщина на своих страницах в социальных сетях сообщала о тысячах зараженных черногорцах и предрекала стране судьбу Италии. Местные власти задержали ее, и теперь ей также предстоит понести уголовную ответственность.

В большинстве случаев очень сложно понять мотивы такого поведения. Например, в апреле жительница города Кейстор, графства Линкольншир в Англии, в один прекрасный день проснулась и узнала, что заражена коронавирусом. Причем узнала не от врачей, а от друзей, которые наткнулись на пост совершенно незнакомого человека в Facebook. Этот человек написал, что его мать больна COVID-19 и прикрепил фото из больницы той самой жительницы Кейстора. Разумеется, она не являлась его матерью, а фотография была сделана шесть лет назад.

Учитывая то, насколько быстро распространяется по соцсетям фейковая информация, любой необдуманный пост о коронавирусе может посеять массовую панику. Поэтому если не сознательность, то хотя бы страх уголовной ответственности должен дать людям понять — сейчас не время шутить на подобные темы.