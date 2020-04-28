Биолог назвал фейком связь летучих мышей с пандемией коронавируса

Летучие мыши никак не связаны с коронавирусом. Инфекция переходит от человека к человеку без посредников. Эти животные не могли быть ни источником инфекции, ни причиной ее стремительного распространения.

«Связь нынешней инфекции с летучими мышами — это практически гарантированный фейк, и уж точно не ими она распространяется», — рассказал РИА «Новости» биолог МГУ, специалист по рукокрылым Сергей Крускоп.

Ученый отметил, что похожий на 2019-nCoV вирус действительно нашли у летучих мышей, однако это не одно и то же. Никто этого не доказал. Рукокрылые могут представлять опасность исключительно при большом скоплении, но вне горных районов они в большие группы не сбиваются.

Ранее академик РАН Юрий Лобзин предположил, что новый вирус — это комбинация коронавируса летучих мышей и еще какого-то неизвестного коронавируса.

Вспышка 2019-nCoV произошла в столице китайской провинции Хубэй — мегаполисе Ухане — в конце декабря 2019 года. Инфекция стремительно распространилась по всему миру, и уже 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Число заразившихся коронавирусом в мире перевалило за три миллиона. В России, по последним данным, 87 147 инфицированных. 794 из них умерли от COVID-19.