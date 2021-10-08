Атомная подлодка Военно-морских сил США Connecticut налетела на неизвестный объект в Южно-Китайском море. По словам экспертов, она могла столкнуться с затонувшим судном, проплывающим на поверхности сухогрузом или китайской подлодкой. Собеседники «360» отметили, что само ЧП не является из ряда вон выходящим.

Морская авария на границе Китая

Еще 2 октября в Южно-Китайском море субмарина USS Connecticut (SSN-22) во время погружения столкнулась с неизвестным объектом. Известно об этом стало только 7 октября, когда состояние подлодки пришло в безопасное и стабильное состояние.

По сообщениям USNI News, пострадали 11 человек — у них травмы легкой и средней степени тяжести. А вот ядерная силовая установка никак не пострадала и находится в работоспособном состоянии.

Полная степень повреждения судна пока неясна, но подлодка не стала подавать сигналов бедствия. В пятницу, 8 октября, она должна прибыть на базу на Гуаме.

Как сообщило РИА «Новости», власти Китая уже выразили обеспокоенность случившимся.

«Китай серьезно обеспокоен этим инцидентом», — заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

С чем столкнулась подлодка?

Американские военные не уточнили, с чем именно столкнулась субмарина. Экс-командующий Балтфлотом адмирал-подводник Владимир Валуев в разговоре с РИА «Новости» предположил, что ее мог повредить промышленный подводный объект типа нефтебуровой установки.

Он отметил, что субмарина USS Connecticut (SSN-22) входит в число самых современных подводных атомоходов ВМС США. Из-за этого версии столкновения с подводным рифом или выхода из строя навигационного оборудования кажутся маловероятными.

По его словам, могло произойти столкновение с другой лодкой, но тогда оба судна всплыли бы и оценили свои повреждения. Да и маловероятно, что подлодка такого класса могла не заметить приближение другой.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» тоже не стал исключать вариант подводного ДТП. Например, американцы могли во время патрулирования не поделить место с китайцами. Если это так, то об этом рано или поздно станет известно. Однако другие версии все же кажутся более вероятными.

В океане стало тесно

Орлов отметил, что воды Мирового океана на самом деле очень тесны. Человечество не знает и половины того, что находится в его глубинах. Подлодка запросто могла на что-то натолкнуться. По его словам, во времена СССР наши подлодки регулярно на что-то налетали, пока несли службу у берегов Великобритании, Атлантики и в Тихом океане. Это просто не афишировалось.

«Офицеры подводного флота рассказывали, что бывали такие случаи, когда при всплытии обнаруживались мятые корпуса, а в мягкой обшивке находили рули американских подводных лодок», — сказал он.

С этим согласен и полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его оценке, на каждые 40 квадратных километров дна океана приходится одно затонувшее судно. Если подлодка шла близко ко дну, то запросто могла налететь на что-нибудь.

«Следует помнить, что на 40 квадратных километров дна океана приходится одно затонувшее судно. Мы просто-напросто не представляем себе, насколько давно люди плавают по морям и сколько судов и кораблей погибло. Запросто могли налететь, особенно в режиме подкрадывания», — отметил он.

Вообще, честно скажу, Южно-Китайское море не настолько глубокое, чтобы там шляться на подводных лодках Михаил Тимошенко.

Орлов добавил, что если подлодка шла на небольшой глубине, то из-за нарушения управления она могла столкнуться с подводной частью проплывавшего мимо судна.

«Еще вариант — это то, что подводная лодка шла на небольшой глубине и вследствие нарушения управления могла столкнуться с подводной частью какого-то сухогруза. Их по этому пути ходит довольно много. Это корабли длиной по 300 метров и массой, существенно превышающей подлодки», — отметил он.

Могла ли пострадать ядерная установка?

Не стоит забывать, что речь идет не о простой подлодке, а об атомоходе. По словам экспертов, риск повреждения ядерной силовой установки при столкновении был очень мал.

Как объяснил Тимошенко, подлодка устроена таким образом, чтобы защитить этот отдел. Сначала идет отсек гидроакустики, потом торпедный отсек, следом центральный вход и жилые отсеки, потом еще какой-нибудь промежуточный отсек и только потом ядерный реактор.

«Если с разбегу мордой ткнешься, то до него не дотянешься. А боковой удар… Какой боковой удар, когда она вперед идет?» — подчеркнул он.

Орлов также заметил, что атомные реакторы на подводных лодках сейчас предполагают достаточно серьезный уровень защиты. В случае повреждения там бы сразу сработало автоматическое глушение ядерного реактора.

Могла бы произойти термическая реакция в плане выброса пара и продуктов радиоактивного деления, если бы разгерметизировалась активная зона реактора. Но для того чтобы ее повредить, нужно очень сильно постараться. И даже при таком раскладе дел взрыв самой подлодки был бы маловероятен.

Почему лодка была там?

Если говорить о том, что подлодка в принципе потерялась в районе Южно-Китайского моря, то здесь все предельно просто. Американцы хотели подразнить китайцев и показать, что держат их под контролем. А если вторые проводили какие-нибудь учения в морях, то надеялись подглядеть за ними.

«Никакой сенсации я в этом не вижу. То, что они плавают под китайскими берегами, так они и под нашими плавают», — заметил полковник Тимошенко.

Это нормальная практика. Например, когда российские корабли выходят в морские полигоны на Баренцевом море, то на горизонте тут же появляется норвежское разведывательное судно Marjata.