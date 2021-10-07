Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом

Подводная лодка ВМС США «Коннектикут» класса Seawolf 2 октября врезалась в неизвестный объект в Южно-Китайском море. Ядерная двигательная установка и помещения субмарины не пострадали и остаются полностью работоспособными. Угрозы для жизни членов экипажа нет.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС США. Сейчас оценивается степень повреждения подлодки.

Информированный источник Navy Times отказался сообщить, с чем столкнулась подводная лодка. Но признался, что топография местности не указывает на наличие суши на пути субмарины. Обстоятельства инцидента также не позволяют утверждать, что столкновение было враждебным или это была другая подлодка.

«Быстроходная подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) класса Seawolf во второй половине дня 2 октября во время работы в международных водах Индо-Тихоокеанского региона ударила по объекту, находясь под водой. Безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМФ. Нет опасных для жизни травм», — сказал USNI News капитан Билл Клинтон.

Изданию стало известно, что пострадали 11 моряков. Они получили ранения средней и легкой степени тяжести. Субмарина направляется на базу на остров Гуам. Подлодка «Коннектикут», появившаяся на вооружении США в конце холодной войны, была предназначена для охоты на советские субмарины в глубокой воде.

В сентябре стало известно, что ВМС США создали оперативную группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике.