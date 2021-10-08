Российский адмирал назвал вероятную причину ЧП с американской подлодкой

Атомная подлодка военно-морских сил США могла получить повреждения при столкновении с нефтебуровой установкой. Об этом экс-командующий Балтфлотом адмирал-подводник Владимир Валуев сообщил РИА «Новости».

«Причиной столкновения, скорее всего, могла быть недавно возведенная или еще возводимая нефтебуровая промышленная установка», — заявил адмирал.

Валуев допустил, что информацию об этом объекте могли не успеть довести до сведения командования ВМС США.

Атомная подлодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) относится к самым современным в составе американского флота, подчеркнул военный. Поэтому версия о выходе из строя навигационного оборудования или столкновения с подводным рифом представляется маловероятной, пояснил адмирал.

Валуев допустил столкновение с другой подлодкой, но в этом случае при ранении моряков обе субмарины должны были всплыть и оценить повреждения. Но этого не произошло. Эксперт также усомнился в том, что подлодка такого класса могла не заметить приближение другой.

ВМС США накануне сообщили, что подлодка класса Seawolf 2 октября получила повреждения при столкновении с неизвестным объектом в Южно-Китайском море.