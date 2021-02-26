Чудеса доктора Блюма. Российский врач-шарлатан калечил известных людей и попался в Испании

В Испании задержали мошенника Евгения Блюма, годами выдававшего себя за врача. В самых безнадежных случаях он обещал чудесное выздоровление, брал с пациентов миллионы, а в итоге еще и калечил. Жертвами «доктора» оказались как простые россияне, так и олимпийские спортсмены.

Во время одной из тренировок перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году успешная и перспективная спортсменка, член сборной по фристайлу Мария Чаадаева (Комиссарова) получила травму — перелом позвоночника. Операции в лучших клиниках, в том числе и в Германии, результата не дали, врачи посоветовали девушке привыкать к инвалидному креслу, потому что даже снова пойти шансов не было. О большом спорте с поперечным параличом речи не шло вообще.

Однако основатель НИИ клинической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм сказал девушке, что она отделалась легким испугом и он сможет поставить ее на ноги — нужно только тренироваться. Последний шанс на чудесное выздоровление спортсменка упустить не могла, тем более что сайт врача сообщал о его многочисленных заслугах и примерах успешного лечения по «уникальным методикам».

Напрасные мучения

На протяжении двух лет Мария усердно работала в испанской клинике, тренировалась, подвергалась многочисленным мучительным «процедурам», но толку от этого не было. На шарлатанство Блюма ушло порядка 50 миллионов рублей, деньги собирали через фонды, из личных сбережений и кошельков неравнодушных, а также из средств российской Федерации фристайла, которой Блюм также обещал вернуть спортсменку здоровой.

О перспективах лечения Марии Чаадаевой Блюм неоднократно заявлял в интервью, в том числе и на Первом канале. Сама спортсменка также рассказывала о своих успехах, но спустя полтора года «реабилитации» обследование показало, что никакого прогресса нет. Тогда девушка вместе со своим адвокатом решила подать на врача в суд, чтобы вернуть огромные деньги, потраченные на пустые обещания. Клиника Блюма подала на банкротство, и никакой компенсации спортсменка не получила.

Потом Мария Чаадаева рассказывала РЕН ТВ, что «тренировал» ее не сам Блюм, а его помощники — люди без медицинского образования, которые оказались простыми рабочими со стройки.

Не лечил, а калечил

Другому пациенту Евгения Блюма, Владиславу Добросоцкому, который обратился в клинику с тем же диагнозом, что и Чаадаева, повезло еще меньше. Помимо напрасно потраченных денег, времени и сил после «восстановительных» процедур, Добросоцкий получил еще большие повреждения.

Часть «лечения» состояла в том, что Блюм испытывал на своих пациентах собственные изобретения: тренажеры, больше похожие на пыточные аппараты. Процедуры врач снимал на видео: человек лежит на матах, ему на поясницу подкладывают специальную подушку, а сверху давят трубой. Мужчина кричит от боли, в какой-то момент Блюм, руководивший процессом, даже показывает оператору, чтобы тот перестал снимать.

Добросоцкий позднее рассказал, что на одном из обследований обнаружил последствия такого «лечения». Из-за аварии он получил перелом позвоночника, потерял чувствительность нижних конечностей. А после процедур Блюма к этому добавились многочисленные грыжи и новый перелом.

«И приехал к нему, показал: „Посмотри, вот моя спина до тебя, после аварии, и через два года — грыжи, перелом поясничного отдела еще, потому что я не чувствовал, а ты меня трубой удавил“», — говорил он.

В 2019 году на Блюма завели дело о мошенничестве, в июне 2020-го — заочно арестовали в России и объявили в международный розыск. Только 11 февраля 2021 года Испания заявила о том, что Блюм был задержан. Сейчас «целителя» должны экстрадировать в Россию, где его уже будут судить по всей строгости закона.

Кто такой доктор Блюм?

На сайте частной клиники в Испании Евгений Блюм утверждает, что в медицине работает более 50 лет, за это время он якобы успел запатентовать 60 уникальных методов лечения и реабилитации. Сам «чудо-доктор» родом из Барнаула, там же он учился в медицинском университете.

По данным «Экспресс-газеты», Блюм украл диссертацию у своего однокурсника Евгения Сокова — об этом мужчина сам рассказывал журналистам в 2019 году, когда скандал вокруг Блюма только начал разгораться.

Из другого источника известно, что Евгений Блюм якобы избивал свою вторую жену Людмилу Ершову. После ссоры с мужем ей понадобилось длительное лечение, по некоторым данным, врачи серьезно опасались за ее жизнь. После этого Блюма отчислили из медицинского университета и осудили на три года колонии-поселения.

Но после отсидки и развала Советского Союза Блюм вернулся к карьере врача. Он даже заведовал кафедрой клинической реабилитации в Российском университете дружбы народов. Лицензию на образовательную деятельность, если верить официальному сайту Блюма, он получил от департамента образования и науки города Москвы.

Более того, Блюм сумел открыть две клиники — в Москве и в испанской Марбелье. Там он и применял свои «чудодейственные» методики, от которых пострадал не один пациент. Однако страница клиники говорит о другом: там множество благодарственных видео, в том числе и от знаменитостей — волейболиста, пятикратного чемпиона России Евгения Сивожелеза, теннисистов Михаила Южного и Юлии Жук, певицы Алены Свиридовой, космонавта Сергея Крикалева и многих других. Информации о шарлатанстве и пострадавших от «лечения» по «уникальным» методикам, конечно, на сайте нет.