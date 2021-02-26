Обвиняемый во многомиллионном мошенничестве доктор Блюм задержан в Испании

Генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, который находился в международном розыске, задержан в Испании. Он обвиняется в краже более 29 миллиона рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой).

По данным Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Блюма задержали 11 февраля 2021 года в Испании. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В связи с этим в Генеральную прокуратуру России Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона», — отметила она.

Следствие считает, что доктор медицинских наук Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки Чаадаевой. На тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году она получила травму позвоночника, из-за чего не могла ходить.

Блюм в мае того же года убедил девушку заключить с ним договор на оказание реабилитационных услуг. Сумма, прописанная в контракте, — более 29 миллионов рублей. Врач пообещал спортсменке за год поставить ее на ноги. Однако занятия по методикам Блюма не дали никаких результатов, потому что при такой травме это невозможно сделать путем реабилитации.

В отношении Блюма осенью 2019 года открыли уголовное дело. Следственный комитет заочно предъявил ему обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Доктора объявили в международный розыск. Басманный суд Москвы в июне 2020 года санкционировал заочный арест Блюма. По решению суда, его заключат под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции на два месяца.