Что творилось за закрытыми дверями? Соседи рассказали о семье мальчика, которого выгнали на мороз
Соседи: отчим выгнанного на мороз ребенка сидел за воровство
Отчим пятилетнего мальчика, которого выгнали на мороз на Алтае, сидел за воровство, как утверждают соседи. По словам местных жителей, мужчина выпивал, семья вообще была неблагополучной. Органы опеки не раз забирали у пары детей, у которых медики фиксировали синяки и даже черепно-мозговую травму.
Отчим выгнанного на мороз ребенка сидел за воровство
Жители села Селезнево рассказали «360» о матери и отчиме ребенка, которого выгнали на улицу в −20. По словам Антонины Кураш, они не отличались достойным поведением. Тем временем у семьи трое мальчиков.
«По поступку видно, что за семья. Он и воровал, было. Он сидел даже за воровство. <…> Конечно, он пьет. Если бы она такая не была, у нее, наверное, детей бы не забрали раньше. Как можно выгнать ребенка на улицу голого? Выпихнули и закрыли. <…> Мы в шоке. Это что за родители такие! Он никто этим детям, а она-то мать этим детям. Ужас. Все в шоке», — пояснила Кураш.
О том, что отчим выпивал, рассказала и сотрудница местного магазина Наталья Порецкая. Другая жительница села Ирина Карпова назвала семью обычной неблагополучной.
«Они приезжие. Он — наш, а вот эта женщина — приезжая. Она у нас всего год живет. Мы откуда знали, какая она из себя. Была бы нормальная, не позволила бы детей своих обижать. А так, как охарактеризовать… У нас же у всех дети. Мы все в шоке. Сколько не спим. Было −20 градусов! Да еще с ветерком!» — подчеркнула Карпова.
У выгнавшей ребенка на мороз семьи уже забирали детей
Все соседи отметили, что это уже не первый раз, когда детей забирали органы опеки и приезжала полиция. По словам Карповой, такое происходило уже дважды. О неоднократных случаях избиения детей в семье рассказала и заведующая ФАП акушерка села Селезнева Елена Коростелева, знакомая с матерью детей еще по предыдущему месту жительства, где женщина жила с родным отцом мальчиков. По словам Коростелевой, тогда семья жила бедно, но чисто, а родной папа относился к детям хорошо.
«Когда семья переехала сюда, то есть женщина вышла замуж, мне казалось, что семья благополучная, потому что мужчина работающий. Есть продукты в наличии, вещи. Я порадовалась, думала, что детям будет там хорошо», — пояснила акушерка.
Однако уже после первого месяца проживания в селе семья вызвала врача. Ребенок якобы потерял сознание, а отчим оказывал ему помощь.
«Мы подняли всех на уши, скорую вызвали, ребенка госпитализировали. В течение нескольких дней, когда ребенку уже поставили диагноз в городской больнице, оказалось, что у ребенка черепно-мозговая травма. Органы опеки, полиция — все всполошились. Теперь я езжу в органы суда в качестве свидетеля по этому поводу», — отметила Коростелева.
По ее словам, были и другие случаи. Например, когда она приезжала на осмотр вместе с участковым, старшие дети были избиты, да так, что женщина расплакалась.
«Я 30 лет здесь работаю, но такого не видела никогда. Детей, естественно, опека забрала. Я думала, они больше сюда не вернутся. Но прошло время — дети опять были здесь», — пояснила акушерка.
Затем, в августе, чужая женщина заметила, что дети голодные. Тогда в семью вновь приехали органы опеки и правоохранители. Детей снова забрали. По словам Коростелевой, ребята вновь появились в селе в декабре. Тогда она пришла проверить их. Они были всем довольны, здоровы.
«Но маленький, конечно, в не очень хорошем состоянии. Видно, что страдает дефицитом веса. Но дети были чистые. Визуально все было нормально. <…> А в пятницу вот такая произошла ситуация», — подчеркнула акушерка.
Она отметила, что и без психиатра видно, что мама страдает задержкой нервно-психического развития.
Мать отчима утверждает, что он относился к детям хорошо
Александра, мать отчима детей, на вопрос, является ли она бабушкой мальчиков, ответила, что они ей никто.
«Он взял с детьми. Но относилась как к родным. Дети есть дети. <…> Относились хорошо. Бывает, и пожурю, и поругаю. <…> Он нормально относился. Но он строгий. Он строгий. Может, ребенок описался. <…> Я не знаю», — пояснила Александра.
Она рассказала, что пара работала с утра до вечера: она — телятница, он — тракторист. Так что с детьми весь день находилась именно мать отчима. Синяки детей она объяснила просто: маленькие, крутятся постоянно, движение нужно. Более того, по словам Александры, сын занимался с малышами. Именно поэтому они умеют считать до 30, знают буквы и животных.
Коростелева же отметила, что пару задержали, потому что оба находились в состоянии алкогольного опьянения и оказывали сопротивление сотрудникам полиции и органам опеки. На данный момент они уже находятся дома, ходят на работу. Дети же — в Шелаболихинской ЦРБ, в детском отделении. Их обследуют.
Как ребенок оказался на морозе
Алтайские следователи завели уголовное дело после того, как родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды и обуви. Видео и информация об издевательствах над мальчиком появились ранее в СМИ и соцсетях. Коростелева рассказала, что в тот день мимо дома прославившейся семьи проходила женщина, услышала плач ребенка и увидела, как его мама выбросила на крыльцо.
Женщина подошла, постучалась, дернула дверь — она была закрыта. То есть ребенка выкинули и закрылись. Прохожая докричалась до родителей, тогда ребенка забрали назад. После этого женщина пришла, показала видео случившегося Коростелевой, а та сообщила участковому педиатру, главному врачу и в полицию.
«У старших детей все было нормально, а младший малыш, которому год и три… Множественные ушибы мягких тканей, лица. Это опять меня в шок повергло. И ухо правое все было синющее. Прям синее. Во рту все было разбито у него. Сукровица во рту. Ребенок просто молчал», — пояснила акушерка.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным разобраться в ситуации. По данным следствия, 21 января в селе Селезнево родители пятилетнего мальчика выгнали его, будучи недовольными поведением сына.
«При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице. <…> Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 156 УК Российской Федерации („Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем“). В настоящее время несовершеннолетний, а также его двое братьев изъяты из семьи», — говорится в сообщении ведомства.
СК также проверит органы системы профилактики и оценит действия должностных лиц.