Мальчика на Алтае «воспитывали», выгоняя голышом на мороз

В Алтайском крае следователи начали проверку после появления видео с мальчиком, стоящим без одежды на улице возле дома. Предположительно, такие методы воспитания практиковали его родители, сообщили на сайте СК по региону.

Очевидец, снявший мальчика на видео, заявил следователям, что родители уже неоднократно таким образом «воспитывали» ребенка. По данному факту начата доследственная проверка. Обстоятельства выясняются.

По данным паблика Barnaul 22 во «ВКонтакте», об издевательствах над ребенком сообщила жительница села Селезнево Шелаболихинского района. Она проходила мимо дома и услышала детский плач. Зайдя во двор, она заметила мальчика, стоящего на улице без одежды. По словам женщины, в этой семье воспитываются трое детей, причем ранее их уже забирали органы опеки, но потом снова возвращали супругам.

В администрации Шелаболихинского района заверили, что уже приняты все меры для обеспечения безопасности детей. Там же уточнили, что в суде еще с августа 2021 года находятся документы на лишение семьи родительских прав.

Помимо СК, проверку также начала краевая прокуратура.