Выгнавшая ребенка голым на мороз семья с Алтая уже состояла на учете как неблагополучная. Такими сведениями поделился телеканал РЕН ТВ.

За семьей следили в комиссии по делам несовершеннолетних. Известно, что «воспитание морозом» — не единственный странный случай. Раньше в семье, по данным телеканала, происходили и другие события. Сообщили, что один из детей (младший брат) уже оказывался на больничной койке с сильными травмами. И попал он туда якобы после того, как его случайно уронил старший.

В этот раз досталось более взрослому ребенку. Добавилась также информация о том, что их мать уже не один раз привлекали к административной ответственности из-за ненадлежащего ухода за детьми.

О том, что мальчика выгнали на мороз на Алтае, общественность узнала из социальных сетей. Один из пользователей выложил ролик, на котором обнаженный ребенок стоит во дворе зимой. Автор видео сообщил правоохранительным органам, что такое происходит не в первый раз, и они организовали проверку. В администрации района сказали, что документы на лишение этих родителей прав еще с прошлого года лежат в суде.