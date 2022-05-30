Труп мальчика нашли в сумке на дне. Что известно о резонансном убийстве в Ростове-на-Дону

Тело мальчика случайно нашли в Ростове-на-Дону в реке Темерник, где труп пролежал по меньшей мере два дня. Подозреваемым оказался отец ребенка, заявивший, что не убивал его, а только сбросил в реку сумку с трупом. «360» собрал все, что известно о предполагаемом убийце.

В сумке с камнями

Труп мальчика нашли утром 30 мая на дне реки Темерник. Тело, обмотанное пакетами, лежало в сумке, куда предусмотрительно добавили камней, чтобы она не всплыла.

Тело ребенка обнаружили местные рыбаки, писала «Газета.ru». О страшной находке они сообщили в полицию. Правоохранители прибыли на место и сообщили, что погибшему мальчику пять-семь лет, на теле обнаружили следы насильственной смерти. Ростовский СК завел уголовное дело по статье» «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном положении».

Синяки и ожоги

Рыбак Николай Клименко, который выловил сумку, рассказал Telegram-каналу Don Mash, что обнаружил ее, когда рыбачил на мосту в районе Ростовского зоопарка, между улицами Зоологической и Природной. Из сумки торчала детская ручка, внутри оказалось обернутое пакетами тело ребенка, одетого в костюм.

Убийца, по предварительным данным, пытался утрамбовать останки, потому что тело мальчика было изуродовано и изломано. На руках, ногах и туловище обнаружили синяки и ожоги как будто от сигарет, сообщал источник 161.ru.

Следователи установили, что тело мальчика пролежало в реке несколько дней. Ребенка никто не искал.

Отец — подозреваемый

Подозреваемого вскоре задержали. Предполагаемым убийцей оказался 32-летний отец мальчика, проживающий в Ростове-на-Дону. Мужчина рассказал на допросе, что утром 28 мая увидел сына без признаков жизни и испугался. После этого он уложил тело в сумку, которую затем сбросил в реку. Подозреваемого узнала по фото работница магазина, расположенного неподалеку от места происшествия. Она рассказала, что отец погибшего мальчика заходил к ним, когда были деньги, и покупал пиво.

По данным Telegram-канала Shot, задержанный признался, что постоянно избивал ребенка шнуром, от которого на теле мальчика оставались рубцы. Так же он поступил с ним и накануне произошедшего. При этом на допросе он заявил, что не родной отец мальчика, хотя вписан в свидетельство о рождении. Он объяснил это тем, что любил мать погибшего, и поэтому согласился оформить отцовство на себя. Кроме того, выяснилось, что у подозреваемого за плечами якобы есть судимость по наркотической статье.

«Очень сильно избивал»

Бывшая сожительница подозреваемого Юлия рассказала «360», что узнала о произошедшем по новостям и очень удивилась. Она не смогла дозвониться до него, хотя перед этим он писал ей и просил денег «на хлеб». По словам Юлии, отец погибшего мальчика подрабатывал дворником, а перед этим служил по контракту.

Соседка, с которой пообщался «360», подтвердила, что мужчина «очень сильно» избивал ребенка, вплоть до того, что у мальчика заплывал глаз. Хотя когда они только переехали, все было спокойно. Но потом она начала замечать у мальчика синяки. Когда спрашивала, откуда они, он объяснял, что так его «наказывают» дома.

Ребенок, по словам соседки, был зашуганный, из сверстников с ним никто не общался, чаще он попадал с ними в драки. В детский сад он не ходил, целыми днями сидел дома. Когда соседке показали фото с телом, она сразу поняла, чей это ребенок. По ее словам, когда она увидела фото, было ощущение, что «кожу просто натянули на кости».

Сожительница мужчины, по словам соседки, «ненавидела» ребенка и рассказывала, что он воровал у нее деньги. Она постоянно обзывала его и винила себя в том, что они забрали его. Хотя когда им позвонили и сказали, что мальчик живет у чужих людей, мать пьет, а бабушка не в силах помочь, сама же предложила забрать ребенка. Часто соседке самой приходилось подкармливать мальчика. Его отец выпивал, на людях вел себя спокойно, при встрече вежливо здоровался.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи проверят и версию, изложенную подозреваемым. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.