Сумку с телом ребенка нашли на дне реки в Ростове-на-Дону

Труп ребенка обнаружили в сумке, которая лежала на дне реки Темерник в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Ростовской области.

«Поступило сообщение об обнаружении на дне реки Темерник в вещевой сумке тела малолетнего мальчика на вид пяти-семи лет с признаками насильственной смерти», — заявил РИА «Новости» представитель ведомства.

Следователи вместе с криминалистами работают на месте происшествия. Личность ребенка, а также обстоятельства его гибели устанавливаются.

По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве, расследование продолжается. Прокуратура региона взяла под контроль ход расследования.