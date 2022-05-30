«В голове не укладывается». Бывшая рассказала о ростовчанине, которого заподозрили в убийстве семилетнего сына

После того, как тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в реке в Ростове-на-Дону, его отца задержали по подозрению в убийстве. По данным SHOT, 32-летний мужчина признался, что утопил тело, но утверждает, что ребенок умер сам. Задержанный не отрицает, что регулярно, в том числе накануне, избивал ребенка шнуром, якобы за воровство из супермаркетов. «360» узнал у бывшей сожительницы мужчины, Юлии, как он относился к сыну.

По ее словам, ребенок — от бывшей жены, с которой мужчина отношения не поддерживал. Мальчику было семь лет, в этом году он должен был пойти в школу.

«Отношения выстраивались нормально, хорошо. [Отец его] любил, конечно, куда же он денется», — заметила Юлия.

Она очень удивилась сообщению о том, что ее бывшего возлюбленного задержали по подозрению в убийстве ребенка.

«Да ну, это бред, вы о чем?! В голове не укладывается. Вы меня в ступор поставили», — призналась женщина.

Она рассказала, что, прочитав новости, пыталась дозвониться мужчине, но он не отвечал. Ранее в тот же день бывший сожитель писал ей.

«Я ему деньги послала, у него там на хлеб не было», — рассказала Юлия.

«Ребенок часто прятался в сумке»

По ее словам, задержанный подрабатывает дворником, проходил военную службу по контракту. Она отметила, что «особо много не знает»: они прожили вместе всего год и уже год как разъехались.

«Не сошлись. Я взрослая, старше его, у меня дочка взрослая. Пожили, попробовали, не получилось — разошлись», — пояснила Юлия.

На вопрос о хобби экс-сожителя она ответила, что он играл в PlayStation, гонки, раньше они вместе ездили на рыбалку.

Сумку с телом ребенка обнаружили на дне реки Темерник 30 мая. По данным СУ СК по Ростовской области, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). взято прокуратурой Ростовской области на контроль. Расследование держит на контроле прокуратура региона.

По информации SHOT, подозреваемый уже «был судим за наркотики» и сейчас не работает. По поводу того, почему тело ребенка оказалось в сумке, мужчина на допросе сообщил, что ребенок якобы всегда там прятался.