Повышение пенсий и доступная ипотека. Что изменится для россиян с апреля

Начало апреля для россиян традиционно является периодом изменений в законодательстве. Правительство России рассказало, какие новые меры скоро вступят в силу.

Полный список новых законов опубликован на сайте Государственной думы. В основном они уже подписаны президентом России Владимиром Путиным.

Выплаты

Начиная с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, а также пенсии участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и детей, потерявших кормильца. Выплаты вырастут на 6,1%. Среди нововведений в зоне ответственности ПФР обозначено упрощение получения материнского капитала. С 15-го числа он будет назначаться автоматически. Для усыновителей порядок остается прежним.

Денежные переводы и кредиты

Обновлена сфера платежей и переводов. С 1 апреля до 1 июля 2022 года физлица освобождаются от налога при использовании системы быстрых платежей (СБП). Использование иностранных платежных систем на территории России может быть прекращено 28 апреля 2022. Для того, чтобы продолжить деятельность в РФ, зарубежные поставщики этих услуг должны успеть привести свою работу к установленным законом требованиям.

Станет доступнее ипотечное кредитование. После 1 апреля у будущих займов снизятся надбавки к коэффициентам риска по ипотеке.

Налоги

Взаимодействие с налоговой станет удобнее. Теперь о наличии задолженности можно будет узнать через СМС. Органы смогут информировать налогоплательщиков о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью сообщений или электронной почты не чаще одного раза в квартал.

Ранее стало известно, что правительство РФ подготовило ряд мер по налоговой поддержке россиян. Документ уже подписан Путиным.

Суды

Изменится с 1 апреля и досудебный порядок рассмотрения споров по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Прежде чем оспорить назначение обеспечения по страхованию в суде, нужно будет сначала подать жалобу, адресованную руководству страховой компании.

Дети

Конец апреля назвали крайней точкой, до наступления которой организации отдыха детей и их оздоровления должны представить сведения, необходимые для включения их в специальный реестр. Последний день приема информации — 30 число. Реестр будет публиковаться на сайте регионального правительства, что позволит семьям выбрать правильно организованный отдых ребенка.

Известно, что детский отдых может стать доступнее. Разработку такого законопроекта Путин уже поручил правительству. Планируется, что родители смогут получить компенсацию в размере половины стоимость путевки, если ее оплатят картой «Мир» после 1 апреля, а сама поездка состоится после 1 мая.