Обновленные меры налоговой поддержки вступили в силу

Обновленное антикризисное налогообложение вступило в силу. Закон по поддержке экономики в условиях санкций подписал президент России Владимир Путин.

Пакет мер коснулся физических и юридических лиц из России. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Облегчена ставка на пени за задержку налогов после 31 дня просрочки. Она уменьшена в два раза.

Налог на недвижимость в 2023 году будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости, актуальной на 1 января 2022 года. Также налоговое послабление коснулось автовладельцев. Повышенный коэффициент будут рассчитывать только для транспортных средств стоимостью от 10 миллионов рублей.

Новый закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах. Этот налог сняли и для прибыли с остатков на вкладах в банках на территории РФ в 2022–2024 годах. От налога на добавленную стоимость (НДС) освободили компании, которые продолжают работу и не находятся в процессе банкротства или прекращения деятельности.

Курсовая разница, начисленная по обязательствам в иностранной валюте, будет учитываться при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности. Это исключит влияние текущего курса рубля.

Также новые меры коснулись налоговых каникул. Нулевую ставку предусмотрели для физических лиц, которые впервые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и в течение двух лет со дня регистрации перешли на упрощенную или патентную систему налогообложения. Послабление действительно до конца 2024 года. Также нулевой налог на прибыль ввели для IT-компаний. Он действует с 2022 по 2024 год.

Иностранным государствам продлили срок предоставления информации об участниках. Сведения можно передать до конца 2022 года. Ранее крайней датой подачи документов было 28 марта. Также для иностранных государств в два раза повысили порог признания контролируемыми сделок между взаимозависимыми лицами.