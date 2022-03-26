Детские путевки сделают в два раза дешевле в России

Российским родителям могут вернуть половину стоимости детских путевок. Разработать соответствующий законопроект президент России Владимир Путин поручил кабинету министров.

Он отметил, что компенсация должна действовать для путевок, приобретенных после 1 апреля текущего года. Сама поездка детей на отдых должна состоятся после 1 мая. Поручение Путина разместил сайт kremlin.ru

«Правительству РФ <…> обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50% стоимости туристского продукта, предоставляемого начиная с 1 мая 2022 года, но не более 20 тысяч рублей за один туристский продукт», — распорядился президент.

Дополнительным требованием для получения компенсации является оплата путевки с помощью карты платежной системы «Мир».

Отмечается, что законопроект должны оформить и принять до 30 марта.