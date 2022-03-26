Детские путевки сделают в два раза дешевле в России
Государство вернет половину стоимости детских путевок
Российским родителям могут вернуть половину стоимости детских путевок. Разработать соответствующий законопроект президент России Владимир Путин поручил кабинету министров.
Он отметил, что компенсация должна действовать для путевок, приобретенных после 1 апреля текущего года. Сама поездка детей на отдых должна состоятся после 1 мая. Поручение Путина разместил сайт kremlin.ru
«Правительству РФ <…> обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50% стоимости туристского продукта, предоставляемого начиная с 1 мая 2022 года, но не более 20 тысяч рублей за один туристский продукт», — распорядился президент.
Дополнительным требованием для получения компенсации является оплата путевки с помощью карты платежной системы «Мир».
Отмечается, что законопроект должны оформить и принять до 30 марта.