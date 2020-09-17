Пострадавших при пожаре в Красноярске подключили к ИВЛ

Два человека, которые пострадали при пожаре в частной наркологической клинике Красноярска, доставлены в ожоговый центр. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Двое пострадавших на пожаре в частной наркологической клинике около шести часов утра доставлены в региональный ожоговый центр краевой клинической больницы. В данный момент пострадавшие подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, их состояние оценивается как стабильно тяжелое», — рассказали РИА «Новости» в краевой клинической больнице Красноярска.

Видео: МЧС России ГУ по Красноярскому краю

Как отметил собеседник агентства, состояние пострадавших обусловлено отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей. Сейчас им в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожар в частном медицинском наркологическом центре «Чистый город» начался в ночь на 17 сентября. Жертвами происшествия стали четыре человека. Сейчас возгорание удалось ликвидировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

Предварительно, среди причин возгорания указываются неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании.