Пострадавших при пожаре в Красноярске подключили к ИВЛ
«Двое пострадавших на пожаре в частной наркологической клинике около шести часов утра доставлены в региональный ожоговый центр краевой клинической больницы. В данный момент пострадавшие подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, их состояние оценивается как стабильно тяжелое», — рассказали РИА «Новости» в краевой клинической больнице Красноярска.
Видео: МЧС России ГУ по Красноярскому краю
Как отметил собеседник агентства, состояние пострадавших обусловлено отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей. Сейчас им в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.
Пожар в частном медицинском наркологическом центре «Чистый город» начался в ночь на 17 сентября. Жертвами происшествия стали четыре человека. Сейчас возгорание удалось ликвидировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.
Предварительно, среди причин возгорания указываются неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании.