Четыре человека погибли в Красноярске при пожаре в наркоклинике

Частный медицинский наркологический центр «Чистый город» находится по адресу проспект Мира дом 115а. Возгорание началось в ночь на 17 сентября.

На данный момент огонь ликвидирован, для этого на месте работали 55 пожарных и 20 единиц техники.

Четыре человека погибли, еще двое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

Предварительно, среди причин возгорания указываются неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании.

Ранее сообщалось, что в селе Новое Шигалеево в Татарстане загорелся дом в ЖК «Царево Village». Погибли два человека, которые на тот момент находились в квартире. Еще три человека получили травмы.

Видео: «ВКонтакте»