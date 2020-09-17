17 сентября 2020, 02:17
Четыре человека погибли в Красноярске при пожаре в наркоклинике
В Красноярске загорелась частная наркологическая клиника. В результате пожара погибли четыре человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Частный медицинский наркологический центр «Чистый город» находится по адресу проспект Мира дом 115а. Возгорание началось в ночь на 17 сентября.
На данный момент огонь ликвидирован, для этого на месте работали 55 пожарных и 20 единиц техники.
Четыре человека погибли, еще двое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.
Предварительно, среди причин возгорания указываются неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании.
Ранее сообщалось, что в селе Новое Шигалеево в Татарстане загорелся дом в ЖК «Царево Village». Погибли два человека, которые на тот момент находились в квартире. Еще три человека получили травмы.
Видео: «ВКонтакте»