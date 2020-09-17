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    17 сентября 2020, 02:17

    Четыре человека погибли в Красноярске при пожаре в наркоклинике

    Александра Каширина

    В Красноярске загорелась частная наркологическая клиника. В результате пожара погибли четыре человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
    Четыре человека погибли в Красноярске при пожаре в наркоклинике

    Частный медицинский наркологический центр «Чистый город» находится по адресу проспект Мира дом 115а. Возгорание началось в ночь на 17 сентября.

    На данный момент огонь ликвидирован, для этого на месте работали 55 пожарных и 20 единиц техники.

    Четыре человека погибли, еще двое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

    Четыре человека погибли в Красноярске при пожаре в наркоклинике | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Предварительно, среди причин возгорания указываются неосторожное обращение с огнем и неисправность в электрооборудовании.

    Ранее сообщалось, что в селе Новое Шигалеево в Татарстане загорелся дом в ЖК «Царево Village». Погибли два человека, которые на тот момент находились в квартире. Еще три человека получили травмы.

    Видео: «ВКонтакте»

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