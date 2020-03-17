Россия закрывает границы для иностранцев из-за COVID-19. Но и этого мало для борьбы с вирусом

С 18 марта въезд иностранцев в Россию будет ограничен. Запрет не распространяется на постоянно проживающих в РФ зарубежных граждан, дипломатов и транзитных пассажиров. По мнению депутатов и сенаторов, мера эта вынужденная. Внешнеполитические отношения это не ухудшит, зато поможет остановить распространение коронавируса.

Из-за угрозы распространения коронавируса правительство России запретило въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства. Ограничение вступит в силу в полночь 18 марта и продлится до полуночи 1 мая. О принятом решении премьер-министр Михаил Мишустин уведомил своих коллег из Казахстана, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Исключение сделают для транзитных пассажиров, дипломатов, членов экипажей воздушных, речных и морских судов, поездных бригад и водителей автомобилей международного сообщения, иностранцев, приехавших на похороны близких родственников, и тех, кто постоянно проживает на территории России.

Кроме того, чтобы ограничить перемещения людей, 17 марта Россия в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией. Это решение огорчило главу республики Александра Лукашенко, который подчеркнул, что в его стране ситуация с коронавирусом спокойная. В ответ на его реакцию в пресс-службе правительства отметили, что мера эта временная и направлена на сохранение здоровья граждан обеих стран.

16 марта Россия уже ограничила авиасообщение с Норвегией и США. До этого — с Китаем, Северной и Южной Кореями, ограничила въезд граждан Ирана и Италии. Ряд авиакомпаний, например S7, отменил рейсы в Хорватию, Грецию, Узбекистан и Казахстан. РЖД перестали пускать поезда в Узбекистан и Азербайджан. В России коронавирус выявили у 93 человек, в мире — у 183 тысяч. Больше всего заразившихся в Китае, Италии и Иране.

Вынужденная мера

Границы для иностранцев временно закрывает не только Россия, но и страны Евросоюза, рассказал «360» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Мера эта вынужденная, но совершенно оправданная. Иначе остановить резкое распространение болезни не получится. Поэтому никакого ухудшения отношения к России быть не может.

Границу с Белоруссией закрыли из-за того, что многие люди, в том числе россияне, которые могли иметь проблемы с выездом из России, приезжали туда и спокойно улетали. Или въезжали в нашу страну через соседнюю республику. Первая реакция Лукашенко сенатору понятна — глава республики всегда переживает за развитие союза с Россией.

«Но так как Белоруссия сама не приняла адекватных мер, мы были вынуждены пойти на это. Мы рассчитываем, что белорусы с пониманием к этому отнесутся. Иначе при наличии такой дыры все наши меры окажутся напрасными», — добавил сенатор.

Повременить с отпуском

Большинство россиян понимают, что из-за пандемии коронавируса с отпуском пока лучше повременить. Но некоторые люди продолжают улетать за границу на отдых. По мнению Джабарова, скоро вопрос разрешится сам с собой: курорты один за одним прекращают прием иностранных туристов. Плюс стоит задуматься о проблемах с работодателями: мало кто из них будет с удовольствием ждать, пока сотрудник посидит на карантине.

«Но сейчас рано говорить, что будет через месяц. Если удастся остановить рост числа инфицированных и ситуация переломится в лучшую сторону, то, возможно, в летние отпуска появится возможность куда-то людям поехать. Хотя, повторяю, вряд ли можно ехать в страны, где бушует вирус, в ту же Италию», — отметил сенатор.

В то же время он не исключил, что правительство может вообще закрыть авиасообщение с другими странами, если ситуация станет совсем угрожающей или россияне продолжат беспечно ездить отдыхать.

Вирусы границ не знают

В периоды вспышек каких-либо заболеваний важно не только соблюдать правила гигиены, но и максимально ограничить контакты, особенно с иностранцами, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Вирусы границы не спешат соблюдать. Но если эти границы по-настоящему охраняются, то это серьезное подспорье медикам в борьбе с проблемой», — подчеркнул депутат.

Парламентарий тоже уверен, что закрытие границ, к которому прибегли разные страны, не ухудшит отношения между ними и Россией на международной арене. Особенно если учесть, что первым на данную меру решился Китай, запретивший своим гражданам покидать страну.

«Все специалисты хорошо понимают, что это нормальная, обычная и даже необходимая практика для борьбы с вирусной угрозой, и могут только приветствовать ее. Ни на какие межгосударственные отношения негативно повлиять это просто не может», — заключил Новиков.