Человек с «эгоистичной маской» привез опасный штамм ковида из ЮАР в Гонконг. Теперь от них все закрываются

Новый штамм B.1.1.529 начал расползаться по странам. Первых заболевших зафиксировали в ЮАР, Ботсване, Израиле и Бельгии. В Гонконге приехавший из Африки распространил вирус с помощью «эгоистичной маски», которая фильтрует воздух только на вдохе и не защищает окружающих. По мнению специалиста, для безопасности от вируса стоит использовать только сертифицированные средства защиты.

В странах начинает распространяться новый штамм B.1.1.529, который нашли в Южной Африке и Ботсване. ВОЗ созвала экстренное совещание, чтобы обсудить потенциальную опасность нового варианта. Пока что у организации не так много информации о штамме, но известно, что у него есть 32 мутации, которые могут делать его неуязвимым для антител.

Британские исследователи окрестили его набор изменений «ужасающим» и предупредили, что новый вариант может стать самым опасным из всех. Большое число мутаций натолкнуло их на мысль, что штамм образовался в теле человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного СПИДом.

Маска раздора

Новый штамм COVID-19 обнаружили на другом конце света — в Гонконге. Первым больным оказался приехавший житель ЮАР, который носил «эгоистичную маску». Она фильтрует воздух через клапан на вдохе, но на выдохе он не фильтруется. Гостя из Африки еще неделю назад обвиняли в том, что тот увеличивает шансы на заражение в карантинном отеле, написал «Московский комсомолец».

Приезжего поймали на том, что тот во время обязательного карантина надевал «эгоистичную маску», когда открывал номер и забирал еду у курьера. Иногда приезжий выходил даже без маски. Спустя два дня у путешественника и у постояльца из соседнего номера нашли ковид.

Для защиты себя и людей вокруг надо не просто носить маски, а грамотно подбирать их. Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов объяснил «360», что надо приобретать сертифицированные средства индивидуальной защиты, к которым применяются особые требования.

Есть определенные классы защиты: это FFP1, FFP2, FFP3, а в Китае и США это маски класса KN. За этими наименованиями скрываются определенные процедуры. Если этих классов нет, то говорить о каких-то защитных свойствах не приходится и они ничем не подтверждены Владимир Котов.

Специалист отметил, что в зависимости от ситуации нужно выбирать защитную маску. Для медработников подходит сертифицированная маска с высоким классом защиты, для обычного человека достаточно будет гигиенической маски. Котов напомнил, что эти средства защищают человека от крупных фракций вируса и они должны использоваться однократно.

«На этих масках остаются продукты жизнедеятельности человека, и если вы продолжаете их использовать, то вы можете тем самым нанести себе вред», — добавил Котов.

В других странах

Новый штамм выявили в Израиле у прибывшего из Малави, других приехавших из-за границы поместили на карантин. Заболевшие проходили вакцинацию. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна находится на грани чрезвычайной ситуации, и призвал всех быть готовыми к круглосуточной работе.

Штамм добрался и до Бельгии, где зарегистрировали один случай. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен порекомендовала странам Евросоюза запретить въезд из стран, где распространяется новый штамм, сообщило РИА «Новости». Приехавшие из этих регионов должны проходить обязательный карантин.

Страны быстро отреагировали на появление нового штамма. Великобритания внесла в «красный список» несколько стран из Африки, в том числе Ботсвану и ЮАР. После нее авиасообщение с ЮАР приостановили Германия, Израиль, Япония и Сингапур. Россия также ограничит авиасообщение с этими странами.